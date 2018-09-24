Десять лет тюрьмы: адвокат Цымбалюк-Романовской огласил срок за мошенничество

Бедная, бедная Виталина Цымбалюк-Романовская! Как свора собак на нее набросились так называемые друзья Армена Джигарханяна, пытаясь опорочить, отправить за решетку. Но, к счастью, у украинской пианистки появился хороший адвокат. И теперь с помощью Ларисы Широковой правда восторжествует!

"Мне пришлось публично доказывать, что я не воровка, что не выводила деньги в офшоры, объяснять, что меня оболгали на всю страну, – плачет Виталина. – Армен Борисович пришел на ток-шоу и объявил на весь мир: Виталина у меня все украла, она – вор. После этого люди, которые знают нас близко, поняли, что меня пытались публично унизить. Позвонили, поддержали, сказали, что на моей стороне".

По словам Ларисы Широковой, никто не думал, что хрупкая Виталина выстоит и не сломается. Под давлением она должна была сдаться, переписать все квартиры на бывшего мужа или его друзей. "Виталине угрожали уголовным преследованием по статье "Мошенничество", – сообщила адвокат. – Для любой женщины, которая впервые открывает Уголовный кодекс и читает, что мошенничество относится к категории тяжких преступлений, до десяти лет тюрьмы, это шок. Но она не испугалась, не согнулась".

Сегодня, как пишет сайт "Комсомольская правда", Цымбалюк-Романовская и Широкова решили действовать зеркально своим врагам. Мол, те говорят о мошенничестве – значит, и они будут отвечать тем же. У Виталины подписка о невыезде – значит, и у них будет аналогичная. Они требуют арестовать ее имущество, тогда и киевлянка будет просить арестовать их имущество.

Адвокат Виталины уверена, что скоро всем обвинениям и потокам чудовищной лжи придет конец. У них на руках есть все документы, подтверждающие чистоту и порядочность Цымбалюк-Романовской. Та ведь отдала лучшие свои годы старику, положила молодость на алтарь любви к Джигарханяну. И порочить свое доброе имя никому не позволит.