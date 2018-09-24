Рассекретивший недуг Пугачевой Садальский ошарашил новым диагнозом
Садальский отметил, что Угольников был прекрасным актером. Он добавил, что тот лучше всех играл Хлестакова из комедии "Ревизор". По его словам, с Угольниковым мог сравниться только актер Валерий Белякович.
"Как жалко, что Угольников ушел в чиновники... Актер – не профессия, а диагноз", – написал Станислав Садальский. Фолловеры сначала испугались, что артист начал свою речь в прошедшем времени. Некоторые подумали, что с Игорем Угольниковым случилось что-то страшное. На самом же деле актер лишь хотел немного поддеть коллегу.
"Талантлив! Хочется верить, что время, потраченное им на чиновничество, не будет потрачено зря! Люди профессии, вы как свечи – второго огня не будет!", "Угольникова люблю. Из крошечного эпизода сделает конфетку!", "Угольников замечательный артист. Два года назад была в начале сентября в Театре сатиры на открытии сезона. Он был бесподобен", – согласились с Садальским пользователи соцсети. При этом пожурили артиста, что тот, как обычно, заставил их поволноваться.
Напомним, ранее Станислав Садальский ошарашил народ заявлением в своем микроблоге об Алле Пугачевой. Он поделился переживаниями по поводу здоровья Примадонны. "Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!" – огорошил он общественность то ли предположением, то ли утверждением. Об этом, по его мнению, свидетельствует внешний вид певицы, которая сильно похудела.
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