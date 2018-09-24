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Шоу-бизнес

Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий

Ксения Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Юлия Барановская весьма жестко высказалась о бывшем гражданском муже, футболисте Андрее Аршавине. Популярная телеведущая заявила, что спортсмен уже пять лет не видел троих детей, причем, по ее словам, "абсолютно осознанно".

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Юлия Барановская презентовала собственную книгу "Все к лучшему – проверено мной" в Санкт-Петербурге. Не секрет, что в городе на Неве состоялась судьбоносная встреча будущей телеведущей с футболистом Андреем Аршавиным, причем задолго до того, как он стал всемирно известным.

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Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

"Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи ) Или просто все в жизни ходит по кругу 🙈 Кто читал мою книгу сразу поймет, о чем я. Что вы думаете по этому поводу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?" – написала Барановская.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к публикации телеведущей. Одни подписчики высказали убеждение, что Юлия до сих пор любит Андрея и не может забыть. Другие посоветовали перевернуть эту страницу и оставить все негативное в прошлом, а в настоящем искать новую любовь. Нашлись и те фанаты, кто сказал, что неважно, как расстались Андрей и Юлия, главное – он видится с тремя детьми, а тем есть кого называть папой.

Начитавшись комментариев, Барановская не замедлила с ответом. Оказалось, что Аршавин на протяжении нескольких лет не виделся с дочерью и сыновьями. "Вы считаете , что можно называть "папой" человека , который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений , отец это прежде всего ответственность , а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.... и еще один момент , на мой взгляд найти мужика и Любовь невозможно, мужчину можно встретить, а Любовь просто случается ❤️", – высказалась Барановская.

Автор: Наталья Аряева24 сентября 2018, 14:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская окунулась в грязь на отдыхе

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