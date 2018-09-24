Глушаков живет с "проституткой из бани"

Сегодня, 24 сентября, в Миллеровском районном суде Ростовской области состоялось первое заседание по делу о разводе Дениса и Дарьи Глушаковых. Подробности раскрыл адвокат супруги футболиста Сергей Жорин.

Денис требовал в своем исковом заявлении оставить ему детей и взыскать с Дарьи алименты в размере 80 тысяч рублей. Защитники супруги спортсмена настаивали на переносе рассмотрения дела в Москву.

По словам Жорина, Глушаков намеренно хотел, чтобы заседание проходило на его родине. Футболист надеялся воспользоваться помощью влиятельных друзей в этом городе. "Еще он указал, что детей надо оставить ему и после развода проживать они тоже будут в Миллерово", – сообщил адвокат Глушаковой.

Защите жены футболиста удалось предоставить суду выписку из домовой книги, где указано, что дети и Дарья прописаны по месту жительства – в Москве, и доказать, что сам Глушаков также проживает в столице. "Еще мы заранее попросили миллеровские органы опеки официально обследовать помещение, где якобы проживает сам Глушаков и где после развода должны были находиться его дети, если суд определит место проживания детей с отцом", – рассказал юрист.

Сотрудники опеки также выступили на заседании. По их словам, на самом деле никакой Глушаков в Миллерово не проживает, поэтому они встали на сторону Дарьи и поддержали ее требование рассматривать дело по месту регистрации детей. "Суду ничего не оставалось делать, как вынести определение в нашу сторону", – сообщил Жорин "Комсомольской правде".

Также юрист поведал, что Глушакова пыталась выйти на связь с мужем, чтобы по-человечески договориться. Однако футболист отказывается идти на контакт, мотивируя это тем, что Дарья в любом случае ничего не получит.

По словам Жорина, Денис сейчас живет именно с той девушкой, которую на скандальном видео из бани называют проституткой. Юрист отметил, что футболист познакомился с ней в 2006 году и на протяжении всех этих лет они встречались. Причем Глушакова знала о ее существовании, но говорить на эту тему не хочет.