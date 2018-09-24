Глушаков живет с "проституткой из бани"

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
партнеры
Понедельник 24 сентября
Лента новостей
21:27
Москва встала в десятибалльных пробках из-за ливня
21:17
Сотрудники "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере
21:10
В аварии под Саратовым погибли пять человек
21:04
Москвичи пройдут обучение у китайских бизнесменов
20:36
Под Волгоградом пьяный водитель на Audi устроил смертельное ДТП
20:24
В Казани дети нашли гранату и дымовые шашки
19:48
Голая жена бывшего футболиста "Зенита" выставила прелести
18:54
Итальянская конфузия
18:39
В Удмуртии пьяная семья напала на наряд полиции
18:05
Школьник из Тюмени случайно написал и издал книгу
17:25
В столице пройдет международный турнир по бальным танцам "Осенняя Москва"
17:13
В жуткой аварии с автобусом в Крыму погибли пять человек
17:08
В Омске перевернулась полная картошки "Нива" (фото)
16:53
Молдо-российский экономический форум подвел итоги
16:45
Депутат просит главу МВД оценить действия Центробанка по банкротству "Югры"
16:44
Поговоривший с Путиным Лукашенко закрыл границу с Украиной
16:37
Присяжные простили зарезавшую мужа жительницу Нижнего Новгорода
16:34
Крымский мост защитили от разрушения
16:00
Актера из фильма "Чужие" нашли мертвым в собственном доме
15:59
В Москве пройдет первый фестиваль "материальной" поэзии
15:43
После объявления печального диагноза муж Бородиной отказался от операции
15:38
Поезда на розовой ветке метро запустят до конца года
15:35
В Москве покажут легендарное шоу монахов Шаолиня
15:22
52-летняя ведущая Лазарева в одном лифчике вызвала фурор
15:20
Настоящий отец Платона: Шепелев объявил результаты ДНК-теста на Первом канале
15:05
Почему Центробанк обанкротил "Югру"
14:55
Соловьев разнес Чубайса после слов о бандитах
14:55
Сексуальная Медведева получила удар за провал на льду
14:48
Москвичей предупредили об опасной погоде
14:32
Бизнесмен из Уфы играл в хоккей и умер на льду
14:22
Бархатный сезон: куда поехать с дошкольником осенью
14:19
Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий
14:17
"ЕР" проконтролирует зимнее благоустройство в регионах
14:07
Выдавший недуг Пугачевой Садальский ошарашил новым диагнозом
14:05
Зарубила спящего топором: россиянка жестоко расправилась с родным дядей
13:37
28-летний ростовчанин изнасиловал и убил свою дочь
13:31
Дико и страшно: Захарову разорвало из-за травли Петрова и Боширова
13:18
Отец рассекретил неизвестные данные о Фриске
13:13
Володин: Госдума продолжит совершенствовать пенсионную систему
13:09
Десять лет тюрьмы: адвокат Цымбалюк-Романовской огласил срок за мошенничество
13:07
Известная российская актриса умерла в 73 года
12:45
Монтсеррат Кабалье экстренно госпитализирована
12:41
Бывшего футболиста российский сборной избили на входе в гей-клуб
12:41
Ответ Шойгу на уничтожение Ил-20 заставил Запад трепетать
12:39
Бэкхем нашел работу для Зидана
12:27
5 мифов о вредности продуктов
12:13
Почему Аллегрова не общается с единственной дочерью
12:07
Идеальной семье конец: Сергея Пынзаря из "Дома-2" застали с любовницей
12:06
МКБ вовремя не обновился, но работает штатно
12:04
Семья с двумя детьми чудом спаслась из горящего дома
11:45
Юная москвичка выкурила сигарету с неизвестными и была изнасилована
11:34
Пенсионер перепутал водку с уксусом и умер
11:33
Ухажер Бузовой выступил с заявлением после грязной драки
11:21
"Он только мычит": стало известно о состоянии вернувшегося с того света актера из "Убойной силы"
11:07
Вечеринка российских студентов закончилось оргией (видео)
10:45
Идеально сочетаемся: звезда "Дома-2" рассказала о жизни с миллионером-насильником
10:39
"Я обвиняю его в воровстве": обиженный Реввой певец заговорил
10:38
Роскошная свадьба дочери Михаила Турецкого
10:33
"ЕР" добилась сохранения пенсионных льгот в регионах
10:28
"Мы вместе!": Волочкова воссоединилась с бывшим мужем
10:24
Житель Химок в ссоре зарезал 32-летнего брата
10:04
Kurumba: Развенчиваем мифы о Мальдивах
09:58
Украина бьется в истерике из-за перехвата россиянами военного самолета
09:54
Смертельная авария парализовала МКАД
09:41
Отчим внука Шукшиной клянчил деньги на наркотики
09:33
Звезда "Дома-2" раскрыла грязную тайну ТНТ
09:14
"Я его понимаю": тетя Глушакова врезала его пышногрудой жене
08:45
Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке
08:42
При пожаре на складе под Москвой погибли люди
08:37
Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
08:35
Страшную смерть российского Ил-20 восстановили по минутам
08:28
В жуткой аварии с Биланом всплыла неизвестная девушка
08:20
Актриса Литвинова ждет ребенка от Хабенского
08:01
Беременная двойней Меган Маркл показала огромный живот
20:56
"Меня беспокоит только маленький Ваня": Максакова отреклась от старших детей
19:56
Похоронивший жену Гоген Солнцев заговорил о чувствах к новой старушке
17:54
Израиль попался на гнусной лжи после крушения Ил-20
17:22
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 сентября 2018 года
16:59
Поезд ездил с телом подростка на крыше
16:30
Садальскому сильно досталось за разглашение интимной тайны Пугачевой
16:07
Военные корабли Украины прорвались к Крымскому мосту
15:33
"Это не настоящий человек": Бросивший ослепшую жену Збруев странно оправдался
14:54
Чернокожая королева красоты удивила мир
14:41
Борисова связалась с подсадившим ее на наркотики мертвым другом
13:56
Ольга Бузова внезапно исчезла после скандала
13:32
Звезда "Дома-2" грозит товарке страшной карой за грязные оскорбления
13:06
Яковлева из "Иванушек" после смерти признали сумасшедшим
12:42
"Доверчивая": Личный целитель рассказал о проблемах Волочковой
12:09
Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь
11:30
Жена Добрынина созналась в изменах
10:55
Близость с Бузовой дорого обошлась Маликову
10:28
"Медицина бессильна": звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла причину страшной болезни
10:00
Пассажирский лайнер сбит ракетой под Хабаровском
18:27
"Это наказание": Катастрофу Ил-20 подстроили
18:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 сентября 2018 года
17:29
Андрейченко переспала с женихом собственной дочери
17:14
Юго-Восточная хорда выйдет за МКАД
17:11
Участник "Дома-2" набросился на бывшую жену Гобозова после отказа в близости
16:38
Сексуальную Малышеву поставили на место
15:58
Ургант впервые показал лицо дочери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке
Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий
Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь
"Это не настоящий человек": Бросивший ослепшую жену Збруев странно оправдался
Десять лет тюрьмы: адвокат Цымбалюк-Романовской огласил срок за мошенничество
"Меня беспокоит только маленький Ваня": Максакова отреклась от старших детей
Шоу-бизнес

Глушаков живет с "проституткой из бани"

Денис Глушаков. Фото: instagram.com/glushak8
Сегодня, 24 сентября, в Миллеровском районном суде Ростовской области состоялось первое заседание по делу о разводе Дениса и Дарьи Глушаковых. Подробности раскрыл адвокат супруги футболиста Сергей Жорин.
прочитано 3415 раз

Денис требовал в своем исковом заявлении оставить ему детей и взыскать с Дарьи алименты в размере 80 тысяч рублей. Защитники супруги спортсмена настаивали на переносе рассмотрения дела в Москву.

ПО ТЕМЕ

"Я его понимаю": тетя Глушакова врезала его пышногрудой жене

Глушакову досталось за позор с проституткой в бане

По словам Жорина, Глушаков намеренно хотел, чтобы заседание проходило на его родине. Футболист надеялся воспользоваться помощью влиятельных друзей в этом городе. "Еще он указал, что детей надо оставить ему и после развода проживать они тоже будут в Миллерово", – сообщил адвокат Глушаковой.

Защите жены футболиста удалось предоставить суду выписку из домовой книги, где указано, что дети и Дарья прописаны по месту жительства – в Москве, и доказать, что сам Глушаков также проживает в столице. "Еще мы заранее попросили миллеровские органы опеки официально обследовать помещение, где якобы проживает сам Глушаков и где после развода должны были находиться его дети, если суд определит место проживания детей с отцом", – рассказал юрист.

Сотрудники опеки также выступили на заседании. По их словам, на самом деле никакой Глушаков в Миллерово не проживает, поэтому они встали на сторону Дарьи и поддержали ее требование рассматривать дело по месту регистрации детей. "Суду ничего не оставалось делать, как вынести определение в нашу сторону", – сообщил Жорин "Комсомольской правде".

Также юрист поведал, что Глушакова пыталась выйти на связь с мужем, чтобы по-человечески договориться. Однако футболист отказывается идти на контакт, мотивируя это тем, что Дарья в любом случае ничего не получит.

По словам Жорина, Денис сейчас живет именно с той девушкой, которую на скандальном видео из бани называют проституткой. Юрист отметил, что футболист познакомился с ней в 2006 году и на протяжении всех этих лет они встречались. Причем Глушакова знала о ее существовании, но говорить на эту тему не хочет.

Автор: Руслана Алексеева24 сентября 2018, 15:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Си Цзиньпин жил со свиньями и спал с блохами
Сделано заявление об отравлении Порошенко
"Дрянь такая": униженная Мэй замарала руки "Новичком"
Нервный Лукашенко побежал к Путину после хамской выходки

Шоу-бизнес

"Не мучайте меня!": Переезд Орбакайте больно ударил по Преснякову
Связь с Мутко: Шокующие подробности беременности Лопыревой
Виторган закатил Собчак сцену ревности на глазах поклонников
Огромный живот беременной Меган Маркл оказался подделкой

Проишествия

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Lifestyle

Новый фильм "Елки" похоронили
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
Шоу-бизнес

После объявления печального диагноза муж Бородиной отказался от операции

Курбан Омаров надеется на физиотерапию
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская после ЗАГСа привела Шаляпина к родителям

Звезды вновь стали героями "Прямого эфира"
Шоу-бизнес

На Первом канале нашли замену перешитой врачами Бабкиной

В шоу "Модный приговор" появились новые защитники
Шоу-бизнес

Виторган закатил Собчак сцену ревности на глазах поклонников

Супруги обменялись комментариями на глазах у тысяч зрителей

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
"Это наказание": Катастрофу Ил-20 подстроили
Угнетенного Фадеева с обвисшей кожей отправили к пластическому хирургу
Совет на выходные

Фоторепортажи

Роскошная свадьба дочери Михаила Турецкого
Чернокожая королева красоты удивила мир
Лишившаяся ноги модель показала откровенные фото
Помятая Мишулина вышла в свет после известия об инсульте

Спорт

Бывшего футболиста российский сборной избили на входе в гей-клуб
Предавшая Тутберидзе Медведева получила оплеуху от американки
"Все побежали": Затравленный Черчесов попал в экстремальную ситуацию
Путина и Трампа позвали на кровавый бой

Регионы

Крымский мост захвачен неизвестными
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru