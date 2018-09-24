После объявления печального диагноза муж Бородиной отказался от операции

У супруга телеведущей Ксении Бородиной диагностировали грыжу позвоночника. Однако Курбан Омаров отказался от операции, понадеявшись на физиотерапию.

О том, что у дагестанского бизнесмена Курбана Омарова проблемы со здоровьем, стало известно благодаря Telegram-каналу 112. Именно этот источник компетентно объявил, что муж Ксении Бородиной обратился к медикам и те диагностировали у него грыжу позвоночника.

Отмечается, что от предложенной ему операции мужчина отказался, сославшись на физиотерапию. Отметим, что пока ни сам Курбан Омаров, ни Ксения Бородина не прокомментировали информацию о печальном диагнозе.

К слову, ранее на жуткие боли жаловалась сама телеведущая. 35-летняя Ксения Бородина призналась, что годы берут свое и теперь она не может похвастаться тем здоровьем, которое было у нее в молодости. "Никогда не знала, что такое головная боль, даже не понимала как это🤷‍♀️ но, теперь я знаю что это наверняка😏😫(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Бородина.

Судя по словам ведущей, ситуация сложилась ужасающая. "Каждый день боль..." – пожаловалась она. При этом найти корень проблем не удается. "На мрт вчера сходила, все проверила, сосуды, шею, которая тоже болит, всю голову проверили, все норм🙌🙌 а голова продолжает болеть ((( все анализы сдала !!!" – призналась ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Отметим, что в свое время от грыжи позвоночника страдал популярный исполнитель Дима Билан. Из-за плохого самочувствия артист даже не посещал мероприятия. "Я не мог делать элементарные вещи: застегивать молнии, открывать кошелек, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали", – поведал Билан в недавнем интервью.