На Первом канале нашли замену перешитой врачами Бабкиной

В программе "Модный приговор" на Первом канале появились новые ведущие. Стало известно, что заменять Надежду Бабкину, выполняющую роль защитника гостей, в ее отсутствие будут другие звезды.

Шоу "Модный приговор" на Первом канале пользуется популярностью у зрителей не только за счет актуальной темы – изменений в жизни героя благодаря внешнему преображению и выбору более подходящей одежды, но и сильного состава ведущих. В роли судьи выступает Александр Васильев, а в роли обвинителя – Эвелина Хромченко.

Защиту же гостя программы "Модный приговор" обеспечивает Надежда Бабкина. Сама певица может похвастаться самобытным вкусом и свежестью облика. Поговаривают, что артистка так любит пользоваться услугами пластических хирургов, что они буквально перешили ее всю, сохранив, тем не менее, индивидуальность.

Как бы то ни было, из-за большой занятости Надежда Бабкина не всегда может принимать участие в съемках передачи. Тогда приходится искать замену артистке, однако сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь претенденту на роль защитника гостя "Модного приговора" нужно быть готовым отстаивать свою правоту и подчас противостоять нападкам Эвелины Хромченко.

Тем не менее таких людей нашли. На роль тех, кто заменит Надежду Бабкину, когда она не сможет сниматься, выбрали Наталью Бочкареву, Вику Цыганову, Анну Семенович, Марию Голубкину и Ольгу Погодину, передает портал 7days.ru. "Мне очень нравится роль защитника. По жизни так получается, что я не могу пройти мимо несправедливости", – рассказала Наталья Бочкарева.

Актриса считает, что у нее есть шанс в пикировке с модной обвинительницей. "Противостоять Эвелине Хромченко сложно, но у меня есть преимущество: я более эмоциональная. И пользуюсь этим, разумеется, в мирных целях!" – подчеркнула артистка.