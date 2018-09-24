Виторган закатил Собчак сцену ревности на глазах поклонников
В своем Instagram Ксения опубликовала снимок с заместителем Мэра Москвы Максимом Ликсутовым. Телеведущая и чиновник, плотно прижавшись друг к другу, делают селфи.
"Обед с Максимом Ликсутовым. Правильно и хорошо, когда транспортные проблемы Москвы можно обсудить в таком формате. Спасибо за интересный и подробный рассказ о планах на ближайшее будущее (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Собчак под снимком.
Поклонники Ксении принялись комментировать пост знаменитости. Они выражали свое отношение к проблеме загруженности столичных дорог. К беседе присоединился Максим Виторган. Судя по его настрою, транспортная система города интересовала его меньше всего.
"А у всех москвичей будет возможность в таком формате обсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить? Мэрия? Или можно к себе пригласить на гречку?" – ехидно написал Виторган. "Максим, донести какой-то вопрос? Платит каждый за себя, а вот город у нас общий, и стоять часами в пробках не хочется", – парировала Собчак.
Однако такой ответ не устроил актера, он продолжил выяснение отношений: "Как ваш обед связан с нашим стоянием в пробках? Он переставил мигалку на твою машину?" Ксения попыталась оправдаться: "Максим, я вообще -то журналист. И встречаться с чиновниками формально и неформально-моя работа. Ты ревнуешь? Он симпатичный, но это был деловой обед, извини. Нет, я обсуждала в тч когда будет платный проезд в центр и разрешение на покупку машины только при наличии парковочного места. Еще вопросы?"
Максим решил, что последнее слово в этой сцене должно остаться за ним. "Конечно, ревную, он мне тоже нравится. Он милый", – завершил беседу Виторган.
Поклонников очень позабавила перепалка знаменитостей. Подписчики Собчак мужского пола встали на сторону ее мужа, видимо из солидарности.
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