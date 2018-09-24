Беременная Рапунцель подружилась с любовницей Яббарова

Участница телепроекта "Дом-2" Алена Рапунцель примирилась с соперницей. Девушка поговорила с новой возлюбленной Ильи Яббарова.

Рапунцель-младшая находится на 22-й неделе беременности. С тяготами вынашивания младенца ей приходится справляться в одиночестве – с отцом своего ребенка Яббаровым она не общается.

Отметим, что молодой человек уже нашел себе новую зазнобу на другой площадке телестройки – сейшельском "Острове любви". Ею стала эффектная Маргарита Ларченко.

Естественно, после того как Илья и Рита объявили себя парой отношения между девушками накалились. Яббаров самоустранился от конфликта, ссылаясь на неадекватность Алены. Он предоставил Ларченко возможность самой во всем разобраться. Рита взяла ситуацию в свои руки и попыталась поговорить с беременной экс-возлюбленной своего парня.

"На днях Рита взяла торт и пошла к Алене мириться. Она попыталась объяснить ей, что она никого не разлучала и не уводила, — рассказывает Илья Яббаров Dom2Life.ru. – Рита понимает, что Алена льет на нее грязь просто из-за женской обиды".

Чаепитие завершилось на хорошей ноте. Алена смирилась с мыслью, что она и Илья больше не будут никогда вместе. "Я действительно хочу ей помогать с ребенком, также его воспитывать. Против нее никто не идет. Это жизнь… Мы просто не смогли быть вместе", – комментирует эту непростую ситуацию Яббаров.