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"Это импотенция": Соседов в ужасе от безобразной выходки Баскова

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
13 миллионов просмотров за две недели у клипа на песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица" – результат впечатляющий. Но многие зрители юмора не поняли и стали плевать в народных артистов России. Среди них – и острый на язык музыкальный критик Сергей Соседов. Корреспондент Dni.Ru встретился с ним на праздновании 45-летия гранд-отеля "Жемчужина" в Сочи, где проходил грандиозный музыкальный фестиваль "Бархатный сезон".
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"Это ужасный, отвратительный клип, свидетельствующий о полной творческой импотенции двух народных артистов России, – убежден Соседов. – Люди совершенно дезориентированы в пространстве и думают, что они – рэперы, какие-то дешевые артисты для подростков, появляющиеся в разных видах. Эти певцы не понимают, что тот олимп, на который их вознесла публика, не позволяет вести себя таким образом".

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

"Когда народный артист в кадре поливает себя, извините, жидким говном, то это не артист, а говнюк, – кричит критик. – Это неприлично, непристойно и оскорбляет мои чувства как зрителя. Я видел этот клип только один раз – для того, чтобы потом прокомментировать. И мне казалось, что говном поливают меня, – я закрывал глаза, мне было дурно, хотелось пойти и смыть с себя эту грязь".

"Но артисты, которые в этом снимались, считают, что все нормально, – вздыхает Сергей. – На самом же деле они показали то, что живет у них внутри, их истинный мир. Когда они поют про "все цветы тебе дарю" и "твои глаза цвета маренго", то думают, что поют о любви. Ничего подобного – это констатация пустых фактов, к любви отношения не имеющая. И в этом клипе мы увидели, что в них на самом деле живет и о чем они хотят реально петь – без фальши и ложного пафоса, как в своих программах".

"Артисты в кадре этого клипа выглядят уродливо, неэстетично, – продолжает Соседов. – Кто внушил им это? Где эти люди воспитывались? Я слышал мнение, что они-де нарочно поглумились над красотой. Но этого делать не следует – красоту надо восхвалять, возносить на пьедестал. Но когда внутри нет этой красоты, то получается "Ибица".

Такие вещи должны наказываться, убежден критик, который всегда выступает за цензуру и худсоветы: "Надо запретить этот клип и песню, поставить на вид".

Помимо визуальной составляющей ролика, вызывают вопросы у Сергея Соседова и вокальные данные Николая Баскова. "Он хорошо начинал, неплохо пел партию Ленского, но с годами опускается, у него явный голосовой регресс, – убежден критик. – Видно, что он серьезно не занимается филировкой голоса, не владеет обертонами. То, что он показывает сегодня на сцене, это ремесло – голос звучит вульгарно. Это не пение, а бравада, фанфаронство. У него напрочь отсутствует исполнительская культура, что всегда отличало наших великих певцов старой школы – Бернеса, Пьеху, Кристалинскую. К тому же ему недостает грамотной нюансировки, он все поет на форте и фортиссимо – орет, по сути".

"Беда в том, что публика принимает на ура это вокальное вульгарите, – заключил Сергей Соседов. – Вкусы людей чудовищно испортились, их уровень вкусов снизился. И вина в этом – плохих песен и бездарных, малоталантливых артистов, которые ведут людей за собой. Не случайно же сцена всегда находится над зрителями. Сегодня наша эстрада находится в самой нижней точке своего падения за всю историю. Во времена Магомаева и Шульженко она была на пике, а теперь – внизу. Но молодому поколению, которое не слышало эстрадных классиков, кажется, что это нормально. Оно выросло на помойке и думает, что это – нормальное место обитания".

Справедливости ради стоит заметить, что Филипп Киркоров и Николай Басков только что выпустили продолжение "Ибицы", в котором оправдываются перед публикой, которая считает, что любимые артисты скатились и опозорили Россию. "Не уходи – постой, фанатка, мы заслужили все дизлайки, кому теперь мне петь "Шарманку", прости тупых артистов, мы хотели пошутить, но задели твои чувства – это все ради искусства", – поет в ролике-извинении Басков. "Я не касался писи козла – он все сделал сам", – вторит Киркоров. Остроумное покаяние увидело около 11 миллион человек.

Автор: Иван Губкин25 сентября 2018, 12:44
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Николай Басков удивительно похорошел

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