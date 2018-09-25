Известная ведущая с НТВ рассекретила смертельную болезнь

Ведущая легендарной передачи "Квартирный вопрос" Наталья Мальцева дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о том, почему пропала на четыре года с телеэкранов. Женщина призналась, что у нее выявили рак, поэтому пришлось на пару лет переехать в Израиль на лечение.

В 2014 году Наталья Мальцева неожиданно покинула шоу "Квартирный вопрос" на НТВ. И дело не только в том, что она устала. "Я серьезно заболела. Два года жила в Израиле, лечилась там, восстанавливалась. И пыталась понять вообще, кто я, где я, чего я действительно хочу... Это был достаточно сложный, но при этом очень плодотворный для меня период", – призналась Наталья.

Ведущая сообщила, что у нее был выявлен рак. Узнав о смертельно опасной болезни, она пересмотрела свою жизнь. "Ты попадаешь в совершенно другое измерение, словно оказываешься за стеклом. Ты как будто бы в жизни, но уже и не в ней. Это заставляет иначе взглянуть на все, что происходит. Все становится очень выпуклым", – отметила Мальцева.

В тот тяжелый период жизни на помощь телеведущей пришел супруг, причем не просто помог, а "вытащил" ее. Наталья благодарна болезни, потому что убеждена: такие испытания не даются просто так. Они созданы для того, чтобы человек что-то осознал.

"Сейчас я абсолютно счастлива. У меня новый проект, вокруг меня друзья, моя великолепная команда. Я живу в какой-то другой реальности по сравнению с той, которая у меня была. И это очень-очень хорошая, очень счастливая реальность", – цитирует Мальцеву сайт "Комсомольская правда".

Телеведущая вернулась на НТВ с новым ежедневным утренним шоу "Мальцева". Передача принципиально отличается от "Квартирного вопроса", однако вышла именно из него. "За долгие годы ведения и продюсирования "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа" у нас накопилось очень много тем, материалов, которые не совпадали с форматом этих программ. В итоге родилась "Мальцева", – рассказала ведущая.