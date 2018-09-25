Нечего сказать: Пынзарь из "Дома-2" ушел в себя после скандала с любовницей

Который день слухи о возможном распаде идеальной семьи Дарьи и Сергея Пынзарь будоражат умы поклонников пары. Но глава семейства, судя по постам в Instagram, занял глухую оборону.

Stories Сергея полон "важных" новостей. Вот они с братом Евгением отправились перекусить в кафе, вот поменял рыбкам воду в аквариуме и почистил камни. А на ужин у Пынзаря были креветки...

На первый взгляд, в семье все в порядке. Возможно, так и есть, если бы не настойчивые пересуды о том, что у экс-участника "Дома-2" появилась любовница.

Правда, слухи эти противоречивые. Одни говорят, что видели Сергея в увеселительных заведениях столицы с блондинкой, другие утверждают, что на мероприятиях его сопровождает эффектная брюнетка. К слову, Даша долгое время с сыновьями находится в Турции.

Пынзарю стоило бы уже объяснить, что все это только сплетни, но, видимо, дыма без огня не бывает. Хочется верить, что семья выдержит испытание расстоянием и временем. Однако поклонники предупреждают Дашу: жизнь на две страны пользы не принесет.