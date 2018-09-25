Американский жених бросил ради Бони смазливого любовника-гея

Телеведущая совратила красавца. И у обоих был свой резон.

О романе телеведущей Виктории Бони с американским юристом Алленом Джеффри Бейером кажется, знают все. Об этом девушка рассказала на своей странице, где свыше шести миллионов подписчиков. Теперь Боня собирается переехать к любимому в Соединенные Штаты и получить гражданство. Да вот незадача – у красавчика, говорят, есть... парень. Недавно он его, видимо, бросил, чтобы не портить репутацию – снимки со смазливыми мальчиками все реже появляются на странице Аллена.

Сообщения о том, что Бейеру девушки неинтересны, появились и в Telegram-канал Star News, и на сайте "Папарацци.ру". Как считают журналисты, предстоящий брак Виктории Бони и Аллена Джеффри Бейера – фиктивный. Свадьба, как пишет Life.ru, необходима телеведущей для того, чтобы получить американское гражданство. В свою очередь Аллен обретет престижный статус семейного человека.

Стоит напомнить, что браки с гомосексуалистами у творческих людей – не редкость. Писали, например, что мальчиков любил супруг актрисы Любови Орловой – режиссер Григорий Александров. Говорили про гомосексуализм режиссера Сергея Эйзенштейна, который был женат на журналистке Перле Фогельман.

Был женат и актер Георгий Милляр, хотя, по словам кинокритика Игоря Гаврикова, этот брак основывался исключительно на взаимных выгоде и уважении, а не на романтических чувствах. Мол, свадьба была подстроена режиссером Александром Роу, чтобы друга не привлекли к уголовной ответственности за мужеложество.