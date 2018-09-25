Темникова скрывает под тонной грима обезображенное лицо

Песни в исполнении солистки группы Serebro Елены Темниковой вряд ли кто-то сможет напеть. Да и не этим она интересна. Куда любопытнее разглядывать ее лицо, покрытое толстым слоем макияжа.

О том, что лицо 33-летней артистки обезображено прыщами, стало известно еще год назад. Тогда она на своей странице в социальной сети опубликовала видео из косметического салона, на котором запечатлено, как врач при помощи чудо-прибора помогает певице избавиться от надоевших акне. "Уже через пару процедур вы скажете прыщам "Прощай!" – уверяла сама Темникова.

Но, видимо, не в ее случае. Прыщики после процедуры не только никуда не делись, но, кажется, стали больше и заметнее. Видимо поэтому с недавнего конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи нет ни одного снимка артистки – она бегала от прессы, пряча лицо за длинными локонами.

"Она прыщавая вся, лицо покрыто слоем тональника", – свидетельствует одна из поклонниц, которая близко видела звезду. "У меня знакомая – косметолог, Темникова к ней приезжала в этом году, и она была, мягко говоря, в шоке от кожи Лены, – вторит вторая фанатка. – Она вся усыпана прыщами! Фоткаться согласилась, но долго выбирала ракурс, чтобы не было видно акне".

Дипломированный врач-гинеколог Павел Пушкин, известный по участию в шоу "Голос", внимательно изучил лицо Темниковой. "На ее фотографиях заметны некие следы, похожие на загримированные поражения кожи. Акне у женщин возникают по самым разным причинам. Во взрослом возрасте к появлению прыщей могут привести неподходящие противозачаточные средства, аборты, нарушающие обмен веществ диеты. Но чаще всего причиной поражения кожи у взрослых женщин являются стрессы – сильные и внезапные или затяжные и хронические", – цитирует специалиста "Экспресс-газета". Предохранялась ли Темникова и делала ли аборты – выяснить не удалось.