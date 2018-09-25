Хлеще Волочковой: ведущая Андреева выставила свою рыжую киску

Екатерина Андреева опубликовала видео, на котором запечатлена лежащей на полу. При этом на животе у нее пристроился домашний любимец, который вызвал восторг у фанатов популярной телеведущей.

Не секрет, что Екатерина Андреева в свои 56 лет в свободное от работы время обожает путешествовать и заниматься физическими упражнениями. Телеведущая не чурается использовать для дополнительной нагрузки различные предметы. А на сей раз Екатерина привлекла в качестве утяжелителя... домашнего питомца.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андреева опубликовала видео, на котором запечатлена выполняющей упражнение с рыжим котом на животе. Ролик телеведущая сопроводила забавной подписью: "Упражнение это ,что с котом, что без (хотя без #котэ😼насерьезные успехи особо не рассчитывайте😜) помогает мышцы спины, ног и пятой точки укреплять, мягко растягивает позвоночник и шею. Делать по три минуты утром и вечером, медленно опуская позвонок за позвонком. Если кот надоел – его шугануть, но не далеко, может пригодиться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Многочисленные подписчики не оставили без внимания публикацию. Некоторые поклонники провели аналогию со скандально известной балериной Анастасией Волочковой – любительницей шпагата и фанаткой собственного кота Лакки. К слову, однажды артистка соединила оба своих пристрастия, за что получила массу комплиментов.

Одарили восхищенными комментариями и Екатерину Андрееву. "Коту просто нравится кататься как на качелях", "Кошан-гирька", "...улыбнуло)😊 Как правило, коты сидят и лечат проблемные зоны, Чувствует хозяйку, котяра))", "Кот -массажист! Беспокоится о своей хозяйке, чтобы пресс не болел на утро!😻👍", "Здорово чудачит ваш кот !" – высказались пользователи Сети.