"Стареет Вера": Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ

Певица Вера Брежнева предстала перед поклонниками в новом образе. Звезда выбрала провокационный наряд.

Бывшая участница золотого состава группы "ВИА Гра" опубликовала в своем Instagram снимок с модного показа. Вера запечатлена стоящей на подиуме. "Мое альтер эго", - подписала изображение певица.

Брежнева позирует в черных кожаных штанах в обтяжку, прозрачной блузке, без белья под ней. Обнаженную грудь знаменитости кокетливо закрывают стразы, украшающие наряд.

Поклонники были шокированы новым стилем певицы. Они не ожидали увидеть обычно нежную и элегантную Брежневу в таком пикантном виде. Мнения поклонников по этому поводу разделились. Кто-то посчитал, что в возрасте Веры уже несолидно выставлять свои прелести, даже несмотря на то, что они отлично выглядят. Другие же решили, что перемены знаменитости очень к лицу.

"Старая уже для этого видно же (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что там красивого", "Хороша , старушка !)", "Фальш", "Стареет Вера", "Крайне неудачный снимок", "Ну выглядите то Вы всегда шикарно. Однако чашечки вниз ушли почему то, видно пикантную точку на груди", "Стала похожа на Клаудио Шиффер 😘", "Это супер!!! На пять баллов!!! 👌👌👌🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "На Джей Ло похожи. Такая же дерзкая красотка. Молодец. Так держать👍👍👍👏 👏👏😍😍😍", "Вы красивая женщина! Я думаю,что у каждого есть свое альтер-эго", – писали интернет-обыватели в комментариях.