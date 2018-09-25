Блюменкранц из "Дома-2" после грязной драки вернулся к побитой любовнице

Участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц "отрывается" на сейшельском "Острове любви". Судя по всему, он уже отошел от расставания с женой и дочкой.

Несмотря на то что Валерий еще находится в статусе женатого человека, он вовсю присматривается к девушкам. Мужчина уже выказывал симпатии к Насте Ендальцевой, но получил от ворот поворот, так как красотка не захотела бросать ради него своего возлюбленного Валерия Сумарокова.

Помаявшись немного в одиночестве, Блюменкранц решил вернуться к проверенному варианту – Мариане Петре. Измена с ней поставила жирную точку в отношениях Валерия с женой Татой. Пока еще супруга участника телестройки жестко избила соперницу, забрала дочь Беатрису и покинула проект.

К слову, после этой скандальной драки мужчина открестился и от жены, и от любовницы, но, видимо, поменял мнение. В Сети появилось видео, на котором Валерий оказывает знаки внимания Мариане и даже устраивает ей сцену ревности.

"А что ты такая упругая стала, я не понял? Ты же была помягче", – сетует мужчина, кружа спутницу в танце. "Я превратилась в камень. У меня камень в груди", – жалуется Мариана. "Что с ним надо сделать? Раздолбить лазером любви? Саймоновской? Тебе же нравится Саймон?" – поинтересовался Валера и, услышав "Отстань!", поднял красотку на руки и начал трясти.

Поклонников Таты очень разозлило поведение Валерия. Они принялись распекать его в комментариях.

"По лбу тебе камням зарядить. Вот что нужно сделать", "Вот Валерин потолок!!!! Идиальная пара", "да потому что **** ему на своего ребенка. *****. настолько ****, что он, будучи мужчиной, даже не пытается найти нормальную работу, чтобы обеспечивать будущее своей дочери. ну разве это отец? разве это мужик? это просто шлендра, торгующая лицом, а не мужчина", "Еще раз убеждаюсь, что мужики вообще не париться ни про что, ну есть ребенок, пусть где-то там с мамой живет, растет, а я гулять буду дальше (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали интернет-обыватели.