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"Я – за любовь, до конца": Мишулина объявила причину разборок с Еремеевым

Карина Мишулина. Фото: GLOBAL LOOK press/Irena Niko
Карина Мишулина не оставляет попыток добиться истины в судебных разбирательствах с актером Тимуром Еремеевым. Дочь легендарного артиста убеждена в своей правоте.
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Карина Мишулина не видит ничего общего между отцом и Тимуром Еремеевым, который называет себя сыном артиста. "Я не верю. Ну правда. Узкие глаза. Сейчас у него вот такие глаза. Скулы. У него сейчас вот такое вот, а здесь совершенно другое строение лица. Ничего общего", – заявила Мишулина, разглядывая фотографию предполагаемого брата.

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Разбирательства дошли до суда, однако сама Карина заявила, что не имеет к ним прямого отношения. "Я с января не сужусь ни с кем, я забрала свой иск; я не истец, истец – моя мама", – объявила Мишулина. Однако уточнила, что представляет в суде интересы своей родительницы, которая, к слову, недавно перенесла инсульт из-за всех этих событий.

К счастью, сейчас состояние Валентины Константиновны, матери Карины, стабилизировалось. "Я теперь возвращаюсь к нашей жизни, надеюсь, все пройдет. У меня и речь немного так сдвинулась с места, а то я и говорить не могла. Так меня довели до такого..." – поведала журналистам мать Карины Мишулиной, лежа на больничной койке.

Дочь легендарного актера не намерена останавливаться и будет добиваться проведения повторной экспертизы ДНК между ней и предполагаемым братом Тимуром Еремеевым. На это у нее есть веская, очень личная причина. "Мне папа дал такую любовь, что я обязана сейчас защищать его до последнего. Это мой дочерний долг. Эти 25 лет, что я с ним прожила, это не с чем даже сравнить, какая это любовь. Поэтому я – за любовь. До конца", – цитирует Карину Мишулину Пятый канал.

Автор: Наталья Аряева25 сентября 2018, 14:10
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