Провокатора Малахова обвинили в отъезде Орбакайте из страны

История с переездом Кристины Орбакайте из России в Америку получила неожиданное продолжение. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян убежден, что руку к этой ситуации приложил шоумен Андрей Малахов.

Все началось с того, что в СМИ появились данные о том, что Кристина Орбакайте переезжает в Америку. Отметим, что у артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск.

Встревоженные журналисты немедленно связались с близкими популярной исполнительницы, чтобы прояснить ситуацию. Молодой муж матери Кристины Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин, очень удивился, когда узнал об отъезде артистки из страны. Он опроверг эту информацию. Старший сын Орбакайте Никита Пресняков вообще воздержался от комментариев.

Лишь когда официальный представитель певицы выступил с опровержением, репортеры спокойно вздохнули. Некоторые работники СМИ задумались, откуда могла родиться такая информация. Своими соображениями с журналистами поделился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Он высказал мысль, что утку запустил популярный телеведущий и шоумен Андрей Малахов. "Вы спросите, откуда пошел этот слух? Тут все предельно просто. От Андрея Малахова. Он, как известно, большой друг большого семейства Пугачевых-Киркоровых, а у Кристины на днях выходит клип, которому тоже неплохо бы получить миллионы просмотров. Как этого добиться? Скандалом. Вот Андрей и расстарался. Заголовок об одном, а текст – совсем о другом. В результате никто не читает суть текста, но все расхватали заголовок "на сувениры". И главное – Кристина снова у всех на устах. Все гениальное просто. А то, что Малахов – мастер провокаций, так это ни для кого не секрет", – заявил Манукян в беседе с Dni.Ru.

Действительно, ранее Кристина Орбакайте представила ролик на новую песню "Пьяная вишня". В съемках клипа приняла участие скандально известная актриса Настасья Самбурская. Судя по видео, снималась артистка в окружении трансвеститов, а действие происходит в гей-клубе.