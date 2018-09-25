Рудова нецензурно приложила Запашного за грубость

Актрису Наталью Рудову возмутило резкое высказывание знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного. Укротитель набросился с критикой на зоозащитников.

Наталью шокировало появившееся в Сети видео с выступления знаменитых дрессировщиков Багдасаровых на арене цирка Магнитогорска. На записи видно, как тигр после нескольких прыжков через горящие кольца опустился на бортик арены и забился в судорогах, после чего упал без движения.

Дрессировщики обливали животное водой, пытаясь привести в чувство. После они оттащили его за лапу и хвост от края арены. Эти кадры так впечатлили Рудову, что она опубликовала их в Stories своего Instagram и украсила надписью "Мрази".

Отметим, что этот случай вызвал гнев зоозащитников. Во многих тематических пабликах в соцсетях поведение дрессировщиков жестко раскритиковали.

Представитель знаменитой династии укротителей Эдгард Запашный, видимо, решил вступиться за коллег. Отвечая на резкий комментарий пользовательницы, он позволил себе грубость. "Да заткнись ты дура! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) Футболисты на поле умирают! К вам радикальным зоозащитникам и будет такое отношение, так как вы необразованные и озлобленные идиоты! Без уважения, Эдгард Запашный!" – написал артист.

В своем микроблоге Наталья опубликовала скриншот комментария дрессировщика. На нем отмечено, что такое поведение недостойно звания, которым награжден Запашный: "Культурный" ответ народного артиста Запашного на видео, где тигр бьется в конвульсиях! Вот такие у нас народные артисты". Актриса поддержала критику укротителя емким нецензурным словосочетанием.