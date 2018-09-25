"Сломлена, разбита, раздавлена": Стриженова заявила о предательстве

Внучка прославленного актера Олега Стриженова Александра поделилась своим несчастьем. Женщину предал близкий человек.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александра Стриженова опубликовала фотографию грудного ребенка и рассказала о переменах в жизни. "Что для меня самое страшное в этой жизни? Предательство. Предательство от человека, который кричит на всю Россию любил люблю и буду любить и... бросает тебя.. уходит... оставляя с больным ребенком без средств к существованию... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Стриженова.

Женщина поделилась чувствами, переполняющими ее. "Мое сердце рвется на части от обиды, злости, жалости к своим детям... столько всего было пройдено и сейчас я понимаю что осталась совсем одна – рядом нет ни поддержки ни опоры... я умираю... погибаю..." – призналась убитая предательством Александра.

Однако она пообещала держаться ради детей. "Ведь они как оказалось никому кроме меня и не нужны. Куда идти? Куда бежать? Что делать? Как жить дальше... я без сил... меня просто нет... сломлена, разбита, раздавлена", – задалась вопросами несчастная.

Александра заявила, что не хочет жить. "Забрать все, что дарил, продать это, сказать мне все равно на ребенка и просто уйти.. я не хочу жить! Не хочу!" – в истерике завершила свой пост Стриженова. Многочисленные поклонники не оставили без внимания это сообщение. "Александра, папаша малыша все-таки ушел? А как же тест ДНК и люблю не могу?" – спросила одна из подписчиц. Стриженова ответила: "К сожалению это все просто слова".

Отметим, у Александры Стриженовой четверо детей. Причем не все они – родные. "У меня был опыт суррогатного материнства, но родители пропали, не заплатили деньги, а я еще была беременной", – в недавнем ток-шоу сообщила Стриженова. К слову, сейчас Александра снова беременна. К услугам суррогатной матери прибегла известная пара.