Разъяренная поведением Аршавина Барановская нашла утешение с двумя мужчинами

Телеведущей Юлии Барановской удалось осуществить мечту детства. Знаменитость встретилась с кумирами.

Юлия опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена с двумя мужчинами. "Всем доброе утро 😘😘😘😘😘 Узнали 😍😍😍??? Могла ли я, маленькая, об этом мечтать)?" – написала знаменитость под снимком.

Поклонники узнали в спутниках Барановской кумиров своего детства – Владимира и Юрия Торсуевых, в 1979 году исполнивших главные роли в фильме "Приключения Электроника". Примечательно, что эта картина вошла в историю как один из самых популярных детских художественных фильмов советского кинематографа.

После выхода ленты на экраны братья-близнецы Торсуевы стали мегапопулярными в СССР. Практически все дети мечтали познакомиться с мальчишками, которые исполнили роли Электроника и Сергея Сыроежкина.

Поклонники телеведущей, увидев кумиров, также ударились в воспоминания: "Ого😃 Какие они уже! И сразу детство вспоминаешь😊 Сейчас наверно мало кто смотрит Электроника. Столько каналов с непонятными фильмами и мультиками🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В 6 классе была безумно влюблена в электроника. А мальчишкам в классе ближе был по духу его брат", "Помню помню,,,в детстве очень много смотрела!😍😍👍👍👏👏", "Вот это да! Мечта каждой девочки в 80-е увидеть этих ребят вот так, как Вы, они классные!🤗🤗".

Отметим, что хорошие эмоции Барановской необходимы, ведь недавно поклонники заметили, что Юлия очень переживает из-за детей и ей давно требуется хоть какое-нибудь утешение. Знаменитость расстроена, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин не хочет общаться с отпрысками. Разъяренная телеведущая даже набросилась на экс-возлюбленного с критикой.

"Вы считаете , что можно называть "папой" человека , который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений , отец это прежде всего ответственность , а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.... и еще один момент , на мой взгляд найти мужика и Любовь невозможно, мужчину можно встретить, а Любовь просто случается ❤️", – высказалась Барановская в Сети.