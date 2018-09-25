"Лицом о стол": истерзанная любовница обвинила жену Краско в рукоприкладстве

Супруга 87-летнего актера Ивана Краско – 28-летняя Наталья Шевель вновь стала гостем программы "На самом деле" Первого канала. Девушку обвиняют в рукоприкладстве.

Новая возлюбленная Краско массажистка Юлия Кичемасова пришла в студию программы с синяками и ссадинами на лице. Она утверждает, что жена актера расправилась с ней.

"Через несколько дней после предыдущей нашей встречи в этой студии я захотела встретиться с Натальей вне камер и попросить ее оставить нас с Иваном Ивановичем в покое, собрать вещи и уехать", – начала свой рассказ Кичемасова. Юлия пришла к артисту в квартиру. Дверь ей открыла Наталья. По словам девушки, супруга знаменитости не хотела ее впускать и говорила грубости.

Юлия уверена, что Краско надо спасать от жены. Якобы супруга пожилого актера шантажирует его, обещая покончить с собой. "После этих слов у Наташи взгляд стал как у зверя. Пена изо рта, слюни в разные стороны. Вцепилась мне в волосы. Она выдрала мне их с корнем и начала бить меня лицом о стол. У нее еще был перстень на пальце, поэтому у меня много ран и царапин", – пояснила Юлия. Медики отметили, что любовница пожилой звезды советского кино получила травмы от удара тупым предметом.

Шевель опровергла обвинения девушки. "Юлия приходит ко мне домой, ставит ногу в дверной проем и вламывается, втискивается ко мне домой. Я замечу, что у нее была огромная сумка. Она мне поставила ультиматум, что через десять минут я должна собрать свои вещи, а она должна положить свои вещи в мой шкаф", – поведала супруга Краско.

Она предположила, что Юлия специально дождалась момента, когда Иван Иванович ушел из дома, чтобы спровоцировать. Наталья не стала скрывать, что между ними случилась потасовка, но она лишь дала сопернице пощечину, не более.

На съемочной площадке появился экс-возлюбленный Кичемасовой – Роман. Эксперты выяснили, что именно молодой человек причастен к избиению девушки.

После Юлия призналась, что бывший ее преследует: "Мы с Ромой снимали домашнее видео, где он был без лица. У Ромы остался этот компромат, и он шантажировал меня из-за ревности". Она планирует сменить место жительства, так как боится молодого человека.

Между тем Шевель сообщила, что ее брак с Краско распался. "Мы подали на развод. Мы с Иваном Ивановичем остались друзьями", - отметила Наталья.