Жених опубликовал видео с дергающейся дочкой Хакамады

Дочь журналиста и политика Ирины Хакамады Мария проводит дождливые осенние дни в компании возлюбленного. Вместе с Владом Ситдиковым она освоила азы техники оригами.

Видеозаписью, иллюстрирующей момент обучения, Влад поделился в соцсетях. В кадре девушка терпеливо собирает за столом журавлика из белой бумаги. К слову, сразу и не понять, что именно складывает Мария, так как камера в руках оператора постоянно дергается.

Примечательно, что Ситдиков стал наставником дочери Хакамады. Он показывал действия, а девушка очень успешно повторяла за ним. В конце видео юноша отметил, что Мария отличная ученица, и нежно поцеловал ее в макушку.

Поклонники похвалили молодых людей. Они отметили, что синдром Дауна не мешает им вести полноценный образ жизни.

"Какие только умнички...такие классные....(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ВЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ ПАРОЧКА , НЕСКОНЧАЕМОЕЙ НЕЖНОЙ ЛЮБВИ ВАМ ! 😍😗🤗🌷🌷🌷🍁🍁🍁🍂🍂🍂", "👏вы пример для нас..", "Любуюсь вашей парой , так нежно относитесь к друг другу ! 🌺", "Трогательно!!!!👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼💋💋💋💋🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️", – писали интернет-обыватели в комментариях.

Ранее в СМИ появились данные о скорой свадьбе Влада Ситдикова и Марии Сиротинской. Ирина Хакамада прокомментировала радостную новость: "Маша выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники, поэтому в них нет зла".