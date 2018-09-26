Яббаров из "Дома-2" жестоко избил болтливую любовницу

Госпитализацией закончился очередной скандал на телестройке для экс-участницы Даши Осенковой. Девушка была приглашена на реалити-шоу, чтобы разоблачить Илью Яббарова, который тайно от возлюбленной Риты Ларченко провел с ней ночь.

В конце прошлой недели Илья должен был от проекта лететь на Сейшельские острова, но неожиданно исчез. Позже стало известно, что он провел время в компании Осенковой, с которой втайне переписывался.

На чистую воду героя-любовника вывели в присутствии Риты Ларченко, которая беременна от Яббарова. На "очную ставку" с мужчиной на съемочную площадку вызвали Дашу Осенкову.

Девушка при всех подтвердила, что Яббаров провел ночь у нее. Услышав это, Илья врезал тайной даме сердца в левый глаз и отправил ее в нокдаун, передает "Московский комсомолец". Дарья отправилась в травмпункт, где ей вызвали скорую и доставили в Боткинскую больницу.

У пострадавшей за правду Осенковой диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и отправили лечиться домой. Экс-участница "Дома-2" намерена наказать обидчика – она планирует обратиться в полицию с заявлением.

По словам Даши, на следующий день Яббаров написал ей, что он "самый ужасный человек", но так и не извинился. Редакторы телешоу сообщили, что его якобы выгнали с проекта.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что у Яббарова и Рапунцель-младшей будет ребенок. Поначалу молодые люди строили планы на совместное будущее и готовились создать крепкую семью. Однако постоянные дрязги разрушили их отношения. Участник "Дома-2" долго не страдал в одиночестве и через некоторое время закрутил роман с Ритой Ларченко.