Молодая любовница живет рядом с Петросяном

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Среда 26 сентября
Лента новостей
09:43
На Марсе нашли пригодную для жизни землю
09:32
Есть жертвы: в Башкирии КамАЗ расплющил легковушку (фото)
09:14
Пропавшего пенсионера нашли живым в сотнях километров от дома
08:36
Савченко срочно потребовалась операция
21:58
Крымский мост начал тонуть
21:46
В Сургуте школьников заставили есть с подносов
20:56
В Петербурге на месте кладбища построят многоэтажку
20:44
Бухгалтер украла полмиллиона рублей у предпринимателей
20:09
Россиянин расстрелял троих приятелей
19:38
Когда наступит дефолт в России
19:29
Тлеющая шпала вызвала панику в московском метро
19:17
Пьяный врач изнасиловал россиянку после операции
19:08
Лучшие бесплатные игры – бессмертная классика
18:44
В Казани иномарка сбила школьника на зебре
18:34
Эрдоган наплевал на хвастуна Трампа
18:17
15-летний кикбоксер проучил пьяницу и попал под суд за убийство
18:06
Болезненно худой Нагиев взволновал измученным видом
17:58
Известная российская актриса умерла после долгой болезни
17:43
Дан старт ежегодной премии доверия потребителей "Марка №1 в России-2018"
17:43
Голодный россиянин убил краснокнижного лебедя
17:30
Разъяренная поведением Аршавина Барановская нашла утешение с двумя мужчинами
17:25
Автоледи протаранила переходившего дорогу подростка
17:01
Как банкротили "Югру"
17:01
Америка хочет утопить рубль
17:01
"Небрежно брили грудь": Елена Яковлева показала огромный шрам на теле
16:55
Древнейшая профессия вновь стала популярной
16:46
"Сломлена, разбита, раздавлена": Стриженова заявила о предательстве
16:45
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 сентября 2018 года
16:37
Ростовчане подрались с таксистом и угнали его машину
16:28
Москва ищет замену Лукашенко
16:25
Отъедающаяся на курорте Бледанс ведет "свинячий образ жизни"
16:17
Россиянин до смерти забил брата из-за регистрации
15:59
По программе реновации до конца года сдадут 34 дома
15:46
Рудова нецензурно приложила Запашного за грубость
15:26
Житель Подмосковья жестоко убил мать-старушку
15:26
Прославленная модель ужаснула публику квадратной грудью
15:23
Темникова скрывает под тонной грима обезображенное лицо
15:02
Фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой
14:53
"Утонул в канавке": знаменитая актриса рассказала о смерти маленького сына
14:50
Петров и Боширов проданы: ФСБ занялась "отравителями" Скрипалей
14:32
Провокатора Малахова обвинили в отъезде Орбакайте из страны
14:28
Оскандалившуюся Вайкуле вычеркнули из списка врагов России
14:23
Россияне отказываются от водки
14:10
"Я – за любовь, до конца": Мишулина объявила причину разборок с Еремеевым
14:10
В Перми пенсионеру грозит 5 лет тюрьмы из-за сына-наркомана
14:03
Блюменкранц из "Дома-2" после грязной драки вернулся к побитой любовнице
14:03
Москвичи с размахом отпраздновали День Чехии
14:03
Планета Нибиру оказалась выдумкой
13:55
Россиян массово одурачили с консервами
13:40
Москвич вешал люстру и попал в реанимацию
13:37
Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову
13:33
Новорожденный ребенок выжил после семи укусов скорпиона
13:31
"Стареет Вера": Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
13:19
Пугачева отреклась от сбежавшего из дома "члена семьи"
13:19
В Петербурге мужчинам отбелили пах
13:10
Грудинин бьется из-за шоу "Прямой эфир" с Малаховым
13:10
Как строится Большая кольцевая линия метро
12:56
Когда включат отопление
12:46
Хлеще Волочковой: ведущая Андреева выставила свою рыжую киску
12:44
"Это импотенция": Соседов в ужасе от безобразной выходки Баскова
12:41
Как побороть осеннюю хандру
12:34
Дума защитила права граждан предпенсионного возраста
12:28
Андрей Деллос награжден орденом Почетного легиона
12:17
Партнер "отравителя" Скрипалей раскрыл личную жизнь Боширова
12:02
Американский жених бросил ради Бони смазливого любовника-гея
11:44
Новый iPhone разнесли в пух и прах
11:41
Стартовал прием заявок на участие в федеральном конкурсе красоты
11:27
Налоги для самозанятых: кому это выгодно
11:19
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
11:05
Народ молится за покаявшуюся Гузееву
11:03
Нечего сказать: Пынзарь из "Дома-2" ушел в себя после скандала с возлюбленной
11:00
Режиссер "Звездных войн" умер от рака
10:57
"Ее все переимели!": Алибасов плюнул на любовницу сына Шукшиной
10:43
Россиянам решили запретить "рыться" в чужих телефонах
10:19
Тодоренко отказалась от свадьбы с Топаловым накануне родов
10:17
Лишенная титула "мисс Украина" бежит из страны после унижения
10:13
В Москве проведут обучение для SMM-специалистов
09:58
Создатели Instagram объявили об уходе
09:33
Салах вырвал у Черышева заслуженную победу
09:27
Известная ведущая с НТВ рассекретила смертельную болезнь
09:24
Забеременела и рыдает: заговорившая об абортах Маркл отказалась от детей
09:02
"Люблю больше жизни!": 71-летняя София Ротару показала своего мужчину
08:41
"Я не чувствую радости": Порошина откровенно о разводе и пятом ребенке
08:21
"Нас ждет кошмар": мощный ответ на катастрофу Ил-20 вызвал панику
08:20
Украина приготовилась атаковать Кремль ракетами
22:00
Путин спас Асада от неминуемой смерти
21:58
В жилом доме в Саратове произошел взрыв
21:48
Беременная Рапунцель подружилась с любовницей Яббарова
21:40
Порошенко обвинили в связях с Россией
21:37
Актриса Дарья Мороз развелась с мужем-режиссером
21:27
Москва встала в десятибалльных пробках из-за ливня
21:22
"Не мучайте меня!": переезд Орбакайте больно ударил по Преснякову
21:17
Сотрудники "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере
21:10
В аварии под Саратовом погибли пять человек
21:04
Москвичи пройдут обучение у китайских бизнесменов
21:01
Любовнице Тимати порезали голову
20:58
Связь с Мутко: шокующие подробности беременности Лопыревой
20:36
Под Волгоградом пьяный водитель на Audi устроил смертельное ДТП
20:26
Виторган закатил Собчак сцену ревности на глазах поклонников
20:24
В Казани дети нашли гранату и дымовые шашки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это импотенция": Соседов в ужасе от безобразной выходки Баскова
Десять лет тюрьмы: адвокат Цымбалюк-Романовской огласил срок за мошенничество
Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий
Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке
Цымбалюк-Романовская после ЗАГСа привела Шаляпина к родителям
"Я – за любовь, до конца": Мишулина объявила причину разборок с Еремеевым
Шоу-бизнес

Молодая любовница живет рядом с Петросяном

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Журналисты провели собственное расследование. Они выяснили, что молодая помощница, которая, предположительно, является любовницей Евгения Петросяна, имеет в активе две элитные квартиры, причем живет рядом с именитым юмористом.
прочитано 1380 раз

Говорят, Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся из-за молодой помощницы юмориста, уроженки Тулы Татьяны Брухуновой. Якобы Степаненко взорвалась, узнав, что за ее спиной Петросян купил Брухуновой две элитные квартиры. Журналисты узнали – недвижимость приобретена на сумму 280 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ

Малахову запретили потрошить Петросяна

"Я не одна": раскрыта тайная связь Степаненко с молодым актером

 Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся

Сюжеты Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся

Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Сайт "Комсомольская правда" распространил любопытные данные. Согласно им, 29-летняя провинциалка Татьяна Брухунова имеет две квартиры на Лесной и Трубецкой улицах. Первое жилье, приобретенное в 2016 году, расположено в центре Москвы, на закрытой территории. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 77,5 квадратных метра. Кадастровая стоимость этого жилья – 19 миллионов 564 тысячи 196,1 рубля, компетентно сообщает издание.

Кстати, жители дома рассказали репортерам, что иногда видели Брухунову в сопровождении Петросяна. Примечательно, что от этого дома совсем недалеко до офиса юмориста на улице Фадеева – минут 15 пешком.

В 2017 году Брухунова стала владелицей элитной недвижимости на Трубецкой улице. Площадь квартиры – 232,2 квадратных метра, кадастровая стоимость – 77 миллионов 697 тысяч 082,87 рубля. По этому же адресу на Татьяну записаны машино-место, которое по кадастру оценивается в 954 тысячи рублей, и шестиметровое строение на 208 тысяч рублей. Издание подчеркивает, что рыночная стоимость всей недвижимости в разы выше. Получается, что только квартиры стоят порядка 280 миллионов рублей!

Татьяна Брухунова. Фото: facebook.com/tatyana.bruhunova

Можно только догадываться, как удалось уроженке Тулы за пару лет накопить такую внушительную сумму, ведь адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что юморист ничего не покупал и не дарил Брухуновой. Однако ходят упорные слухи, что именно внезапное обогащение Татьяны чрезвычайно взволновало жену юмориста.

Журналисты узнали, что, если будет доказано, что средства на квартиры Брухуновой были выведены из семейного бюджета Петросяна, суд может отойти от раздела в равных долях и отдать преимущество Степаненко.

Автор: Наталья Аряева26 сентября 2018, 09:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

567

комментарии

Политика

Эрдоган наплевал на хвастуна Трампа
Москва ищет замену Лукашенко
Украина приготовилась атаковать Кремль ракетами
Порошенко обвинили в связях с Россией

Шоу-бизнес

Молодая любовница живет рядом с Петросяном
Жених опубликовал видео с дергающейся дочкой Хакамады
Кейт Миддлтон уличили в связи с мужем Елизаветы II
Березин рассказал о завещании Кобзона

Проишествия

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Lifestyle

Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Шоу-бизнес

"Это импотенция": Соседов в ужасе от безобразной выходки Баскова

Критик кричит от увиденного

Шоу-бизнес

Березин рассказал о завещании Кобзона

Диктор о встречах с мэтром эстрады
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон уличили в связи с мужем Елизаветы II

Об этом рассказал психолог
Шоу-бизнес

Жених опубликовал видео с дергающейся дочкой Хакамады

Молодые люди провели вместе дождливый выходной

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
"Это наказание": Катастрофу Ил-20 подстроили
Угнетенного Фадеева с обвисшей кожей отправили к пластическому хирургу
Совет на выходные

Фоторепортажи

Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову
Голая жена бывшего футболиста "Зенита" выставила прелести
Роскошная свадьба дочери Михаила Турецкого
Чернокожая королева красоты удивила мир

Спорт

Фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой
Салах вырвал у Черышева заслуженную победу
Предавшая Тутберидзе Медведева получила оплеуху от американки
"Все побежали": Затравленный Черчесов попал в экстремальную ситуацию

Регионы

Крымский мост захвачен неизвестными
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru