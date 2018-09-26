Маленький помощник удовлетворил родившую Кудрявцеву

Лера Кудрявцева разрывается между работой и домашними заботами. Однако у популярной ведущей появился маленький помощник, от которого она в полном восторге.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала короткое видео, сделанное, предположительно, в холле ее загородного особняка. Блондинка, облаченная в домашний спортивный костюм, продемонстрировала маленького помощника – робот-пылесос красного цвета.

"Квадратная форма, длинные щеточки, мощный мотор – гений уборки (кстати, особенно вдоль плинтусов и в углах). Пока делает уборку – я посвящаю еще больше времени своей семье", – написала довольная Кудрявцева.

В объектив камеры она поделилась впечатлениями от работы устройства: "Как хорошо, что у тебя появляется несколько свободных минут благодаря чуду техники – роботу-пылесосу. Ну прелесть же! Ты отдыхаешь – робот работает".

Действительно, маленький помощник заметно облегчил жизнь Леры Кудрявцевой и ее молодого супруга, хоккеиста Игоря Макарова, после появления их дочери Марии. Всем известно, как важно сохранять чистоту в доме, где живет младенец. К слову, крошечная Маша до сих пор продолжает получать подарки в честь рождения. Кудрявцева не устает публиковать фотографии и видео презентов и благодарить за внимание.

Напомним, что популярная телеведущая родила 13 августа в одной из элитных клиник в Москве. По ее признанию, это "немного стрессовая ситуация". Лера заявила, что вопреки различным слухам рожала сама.

В недавнем интервью блондинка призналась, что пока ничего не делает, чтобы скинуть лишний вес. "Я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами", – рассказала Лера.

