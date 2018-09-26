Больную раком звезду российских сериалов сделали инвалидом

Актер из сериала "Сладкая жизнь" и ведущий шоу "Еда, я люблю тебя" поделился новостью в своем микроблоге. Эдуард Мацаберидзе сообщил, что ему присвоили инвалидность.

Артист страдает от лимфомы. С тех пор, как у него обнаружили рак иммунной системы, он рассказывает о борьбе с заболеванием со страницы в соцсети.

Мужчина уже перенес шесть курсов химиотерапии. Лечение отразилось на его внешности. Эд стал не похож на себя. Актер лишился волос и бровей, похудел и стал выглядеть намного старше своих 36 лет.

Мацаберидзе рассказал, что из-за онкологии ему присвоили инвалидность. "Пока не понимаю, за что, хотя понимаю, но не думал, что за онкоподвиги записывают в армию людей с ограниченными возможностями!" – написал Эд в Instagram. Он добавил, что не знает, какую именно группу ему присвоили.

"Я пока не оформлялся и не уверен, что буду, но теперь я инвалид", – поделился артист. Мацаберидзе откровенно рассказал, что его беспокоит не его инвалидность, а ситуация, в которой находятся люди с ограниченными возможностями.

Эдуард Мацаберидзе начал свой творческий путь как юморист. В 2000 году он играл в КВН, с 2006-го по 2010-й артист принимал участие во многих юмористических шоу. Эд сыграл Тиграна в популярном сериале "Сладкая жизнь" на канале ТНТ, таксиста Приходько в "Одноклассниках", а также Сурена Саркисяна в сериале "Отдел "С.С.С.Р.". У Мацаберидзе есть жена и малолетняя дочь.