"Собака важнее ребенка": Тарасов и Костенко "задвинули" маленькую дочь

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал идиллическое семейное фото. Однако далеко не всем поклонникам оно пришлось по вкусу.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Тарасов выложил фотографию, на которой запечатлен с близкими. На снимке футболист одной рукой обнимает любимую жену, модель Анастасию Костенко, а вторую руку положил на их домашнего питомца, лабрадора Тару. Чуть в отдалении на пеленке расположилась дочь спортсмена и манекенщицы Милана.

"Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья🙏🏻 Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки. Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время", – написал Тарасов в сопровождении к фотографии.

Однако почему-то не все подписчики оценили семейное фото по достоинству. Нашлись особо въедливые пользователи Сети, кому не понравилось, что дочь Милана оказалась от родителей дальше, чем собака. "Тот момент, когда собака важнее ребенка", "Странное фото))) не реальный мир)) двое о чем то думают ))) а ребенок как собака на подушке))", "Дочку надо возле себя положить, а не собаку, совсем с ума сошли?", "Ребенок где-то "на отшибе", "вроде фото как фото, но почему-то неприятненько ,что пупсик отдельно как-то (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики.

Напомним, 10 июля футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино". После Костенко рассказывала подписчикам, что роды были естественными, а сейчас она кормит малышку исключительно грудью, из-за чего приходится отказывать себе во вредной еде. Сразу же после появления дочери на свет Костенко сообщила фанатам, что не собирается останавливаться на достигнутом и думает родить снова. Анастасия рассказала, что планирует совмещать карьеру и материнство. Однако семья для нее – на первом месте.

