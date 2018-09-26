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Аршавина ответила на дерзость Барановской

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Юлия Барановская взорвала медиапространство своим заявлением о том, что бывший гражданский муж, футболист Андрей Аршавин, "осознанно" не видится с тремя детьми на протяжении пяти лет. Не оставила без внимания дерзкие слова ведущей жена спортсмена Алиса Аршавина.

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Алиса Аршавина предпочла не вступать в диалог с Юлией Барановской. Она сделала иначе. 31 июля объявив о том, что покидает социальную сеть Instagram, Аршавина обновила свой аккаунт. Алиса опубликовала сразу несколько фотографий, причем на одной из них запечатлела Андрея в компании своей старшей дочери. Подписей к снимкам Аршавина предпочла не делать.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Поклонники немедленно активизировались. Многие из них порадовались возвращению Алисы, другие не сдержали иронии. "С возвращением!!! Ура!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Майор ФСБ, наконец-то", "Не выдержала душа поэта....", "Алиса, здравствуйте! Как хорошо, что вы снова с нами!😘 соскучились по вам и вашим ангелочкам-деткам 🤗", "Аахааа, тяжела жизнь без Инстаграма", "Ну как же, о Барановской пишут, а о ней – ни строчки! Вот и напомнила))", – прокомментировали свежие кадры пользователи Сети.

Фото: instagram.com/alisia_arshavina

Напомним, на своей страничке в Instagram Юлия Барановская презентовала собственную книгу под оптимистичным названием "Все к лучшему – проверено мной". В комментариях подписчики высказали убеждение, что Юлия до сих пор любит Андрея Аршавина и не может забыть.

Начитавшись отзывов, Барановская вспылила. "Вы считаете , что можно называть "папой" человека , который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений , отец это прежде всего ответственность , а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого", – высказалась Барановская. 

Автор: Наталья Аряева26 сентября 2018, 11:38
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Разведенная Барановская сильно изменилась

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