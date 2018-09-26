Лолита поиздевалась над дочерью

Певица, которой в ноябре исполнится 55 лет, высказалась о своем отношении к хейтерам, критикующим ее то за лишний вес, то за смелые наряды. Также звезда поделилась новостями из семейно жизни.

Лолите всегда было плевать на общественное мнение. Такова ее принципиальная позиция.

"Хочется сказать – ребят, проживите 35 лет на эстраде, а потом "пачкайте" кого-то… Я не буду сидеть на диете. Я не буду жить так, как от меня хотят. Я не буду жить по придуманным нормам поведения… Мне это неинтересно", – цитирует певицу Пятый канал. Рассказала она и о 18-летней дочери Еве.

Недавно девушка заявила маме, что тоже хочет петь. И даже продемонстрировала это на примере хита Патрисии Каас. Знаменитость вокальных данных дочки, судя по всему, не оценила.

По словам Лолиты, со слухом у наследницы "никак". Она даже поиздевалась над Евой, обнародовав ее эксперименты. "Я выкладываю это в интернет. Она может, конечно, занять Гран-при на конкурсе, где поют люди, у которых относительное чувство слуха. Она очень смешно это делает и, слава богу, иронично относится к этому", — заключила Милявская.

Как писали Dni.Ru, ранее артистка сообщила о том, что у нее начались проблемы со здоровьем. Певица прошла обследование, по результатам которого стало понятно, что у нее песок в почках. Из-за этого врачи посадили Лолиту на жесткую диету.