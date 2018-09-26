Известная актриса родила бывшему мужу Макеевой

Актеры Глеб Матвейчук и Елена Глазкова стали родителями. Счастливые артисты обнародовали первые фото этого радостного события.

О прибавлении в семействе Глеб Матвейчук и Елена Глазкова объявили на своих официальных страницах в социальной сети Instagram. Елена выложила фотографию, на которой крупным планом запечатлела ручку новорожденного ребенка. "Доченька, спасибо, что выбрала нас!" – написала Глазкова.

В свою очередь Матвейчук опубликовал снимок родовой карточки любимой женщины. На ней записаны все параметры малышки. Согласно им, девочка появилась на свет 24 сентября в 23:07. Вес при рождении 3390 граммов, рост – 52 сантиметра. "Счастье – оно есть. Сложно сразу осознать, что с тобой происходит такое чудо", – признался популярный артист. Судя по хештегу, новоиспеченные родители уже выбрали ребенку имя. Глеб и Елена решили назвать крошку Алисой.

Многочисленные подписчики осыпали Матвейчука и Глазкову поздравлениями и пожеланиями. Оказалась ли в их числе бывшая жена артиста, актриса Анастасия Макеева, точно не известно. Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году. Расставание буквально подкосило Макееву – девушка впала в депрессию. А после, чтобы развеять хандру, она устроила своеобразный кастинг женихов, которые дарили ей шикарные букеты и приглашали на свидания. Однако та история не увенчалась успехом.

По словам Матвейчука, он не ожидал, что красивые и романтичные отношения обернутся для него кошмаром. В недавнем интервью он признался, что жизнь с Макеевой состояла из череды скандалов, которые актриса создавала на пустом месте. "Поругаться могли из-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранный чемодан, с которым я уходил раз в две недели", – разоткровенничался актер.

