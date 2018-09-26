Грязь и ложь на шоу "Замуж за Бузову"

Ольга Бузова дала откровенное интервью. Поющая ведущая раскрыла секреты скандально известного шоу "Замуж за Бузову".

Вот уже несколько недель заинтересованная общественность следит за тем, как Ольга Бузова пытается найти свою любовь. Причем поющая ведущая делает это не на реалити-шоу "Дом-2", а на специально созданном для этой цели телепроекте. В самом его названии заключена цель – найти жениха для Ольги Бузовой.

Однако не все так просто. Идиллические виды Италии, где проходят съемки шоу "Замуж за Бузову", перемежаются слезами и капризами главной героини. Более того, расстроенная Ольга буквально пачками отправляет домой не понравившихся ей парней, причем частенько делает это гораздо раньше специальной церемонии.

Сейчас же Ольга Бузова решила дать интервью, в котором раскрыла всю подноготную передачи. Для начала поющая ведущая призналась, что вообще хотела завершить шоу, которое еще не успело начаться. "Когда увидела всех претендентов на мое сердце, то задала себе вопрос: "Боже мой, что я делаю? Какое шоу?" И вот они все приходят, а я ничего не чувствую, кроме желания просто сбежать и остановить это все", – рассказала она.

Ольга поведала об обмане на шоу "Замуж за Бузову". "Мне важно, чтобы человек не употреблял спиртное, не курил, вел здоровый образ жизни. Ребята, которые приходили на проект, об этом знали, но, как оказалось, многие обманывали. Делали вид, что у них нет вредных привычек, а потом выяснялось, что есть", – цитирует Ольгу Бузову Woman`s Day.

А еще она пожаловалась, что некоторые кандидаты видели в ней исключительно медийную персону, а не обычную женщину. Когда же Ольга раскрывала их неискренность и говорила с ними начистоту, то это оборачивалось против нее. "Оказывается, если ты говоришь мужчине, что тебе некомфортно, автоматически становишься плохой, тебя потом за глаза поливают грязью", – констатировала поющая ведущая.

Бузова призналась, что она требовательна, и не видит в этом ничего особенного. Также Ольга выразила сожаление, что не видела всего, что происходило вокруг и за ее спиной. "Я играю в театре, но актерские способности некоторых мужчин поразили. Мне говорят одно, а за кадром происходит другое", – сообщила главная героиня шоу "Замуж за Бузову" .

Ольга высказала мнение, что многие парни приходили не к ней, а на телевидение. В частности, никто из тех, с кем прощалась на проекте, не проявлял инициативы пообщаться с ней после, вне камер. "Некоторые на следующий же день после ухода заводили отношения. На их страничках в социальных сетях появлялась надпись: участник реалити-шоу "Замуж за Бузову"! О какой настоящей симпатии ко мне может идти речь?" – задала вопрос поющая ведущая.