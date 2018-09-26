"Культ поп": фото голой Насти Каменских поразило народ

Поклонники украинской певицы негодуют и грозят отписаться от ее микроблога. Им надоели фото голой Насти Каменских.

Среди свежеопубликованных постов певицы в Instagram фолловеры нашли кадр, на котором она позирует на фоне пальм и роскошных зданий Майами. Знаменитость облачена в крошечное ярко-розовое бикини. Примечательно, что Настя стоит на несколько ступенек выше снимающей ее камеры, поэтому первое, на что падает взгляд при просмотре снимка полуголой Каменских, – это внушительные ягодицы.

"Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью – сразу бежишь на пляж", – подписала фото знаменитость. Однако некоторых фанатов артистки пост не впечатлил.



Фолловеры заметили, что последнее время микроблог знаменитости под завязку набит ее откровенными фотографиями. По их словам, изменение контента произошло после того, как певица сбросила вес.

Некоторые пользователи Сети отмечали, что им уже надоели нескромные кадры с Каменских в главной роли. По их мнению, Настя имеет замечательные вокальные данные, харизму и привлекательное личико, и этого достаточно, чтобы привлечь внимание зрителя к своей персоне и творчеству, необязательно постоянно "светить" попой.

"В принципе можно было фоткаться и без купальника 🤷‍♀️ что за мода жопу выставлять на весь экран? 🤦‍♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все как с ума сошли-только жопы и показывают.че не показывала,когда толстая была?", "Чето Настюху понесло– постоянно обнажонка сейчас", "Вопрос. Настя, зачем? Мы и так знаем, ты прекрасна! оставь что то для фантазии....", "Даааа прям с ума сошла Настенька. Отписываюсь тоже надоела ваша ж....", "Фу! Вульгарно! Да и попа некрасивая. Смените тренера, Анастасия.(((👎", "Возвели культ жоп.....", "Тело красивое, но просто падает авторитет Ваш. Люди не хотят видеть Вас обнажонной((( Хочется простую Настью Каменских видеть...." – писали интернет-обыватели, обсуждая очередное фото голой Насти Каменских.