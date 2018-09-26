Разгуливающая в переднике Джоли страдает от потери детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли, несмотря на скандал вокруг своего имени, очень востребована у режиссеров. Не успела она отдохнуть от работы во второй части фильма "Малефисента", как ее уже завербовали в новый проект.

Джоли на время оставила свои дрязги с пока еще мужем Бредом Питтом и отправилась на съемочную площадку фантастического фильма Come Away. О картине известно мало, лента даже не получила названия для российского проката.

Примечательно, что, как только Джоли приехала на работу, студию окружили папарацци. Они успели заснять знаменитость, когда она шла от вагончика гримера к площадке.

Фотографии моментально просочились в Сеть. На них артистка выглядит очень необычно. Джоли облачена в костюм начала 1900-х годов. Белая блузка с пышными рукавами и кружевным воротником, зеленая юбка в пол, передник схожего цвета и коричневые балетки. Голову Анджелины венчал пышный парик из светлых волос.

Создатели ленты планируют соединить две знаменитые детские сказки – "Алису в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Питера Пэна" Джеймса Мэтью Барри. В приквеле Питер и Алиса будут братом и сестрой. Когда в результате несчастного случая погибает их старший брат, они пытаются помочь родителям пережить утрату.

Детям приходится выбирать между реальностью и вымыслом, что приводит их в Нетландию и Страну чудес. Роли страдающих от потери мамы и папы исполнят Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо. Режиссер Бренд Чепмен планирует выпустить ленту на экраны в 2020 году.

Съемки проходят в Великобритании, поэтому, вероятнее всего, Джоли пришлось оставить детей дома, в Америке. Во многих интервью она говорила, что очень страдает, когда из-за работы надолго разлучается с наследниками.

Отметим, что с тех пор, как Джоли и Питт подали на развод, прошло два года. Процесс осложняет то, что знаменитости не могут поделить опеку над наследниками. Очередное заседание суда было назначено на 21 августа, но его отложили.