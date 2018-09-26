Раскрыта интимная связь Аллы Пугачевой и Меган Маркл

Репортеры выяснили, что еще до свадьбы с принцем Гарри его избранница, американская актриса Меган Маркл прошла обследование на плодовитость и даже была вынуждена заморозить яйцеклетки. Отметим, что то же самое в свое время сделала Алла Пугачева и теперь воспитывает пятилетних Гарри и Лизу.

В зарубежной прессе упорно муссируется информация о том, что королева Елизавета II была недовольна выбором принца Гарри. Якобы первое лицо государства смущала сомнительная репутация Меган Маркл и то обстоятельство, что за спиной у нее – неудачный брак. Тем не менее влюбленный Гарри смог перебороть давление близких и сыграл шикарную свадьбу в середине мая.

Лишь сейчас стало известно, что на пути к вожделенному событию Меган Маркл пришлось пройти весьма неприятную процедуру. Как отмечает Radar Online, актриса перенесла тест на "плодовитость". Проще говоря, врачи проверили, способна ли Меган родить. Однако на этом ее мытарства не закончились. Говорят, в ходе обследований женщину заставили заморозить свои яйцеклетки.

Когда королева узнала, что с репродуктивным здоровьем будущей невестки все в порядке, то дала разрешение на венчание. О том, чтобы узнать, насколько правдива эта информация, журналисты даже не мечтают – члены королевской семьи упорно молчат обо всем, что касается их частной жизни.

Тем не менее в Сети вовсю обсуждают замороженные яйцеклетки Меган. Некоторые русскоязычные пользователи провели аналогии с легендарной исполнительницей Аллой Пугачевой. Та тоже молчала о том, что прошла эту процедуру, и рассказала о ней лишь когда на свет появились ее сын Гарри и дочь Елизавета. Новость о том, что у Примадонны, которая перенесла климакс много лет назад, появилась двойня, стала настоящей сенсацией в стране.

Впрочем, вскоре оказалось, что певица вместе с молодым мужем юмористом Максимом Галкиным прибегли к услугам суррогатной матери. Кстати, 18 сентября детям артистов исполнилось пять лет.