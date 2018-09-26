Боярская впервые рассказала о втором ребенке

Елизавета Боярская дала откровенное интервью. Популярная актриса впервые рассказала о своей беременности.

Елизавета Боярская является одной из самых закрытых актрис отечественного кинематографа. Она почти не комментирует подробности своей жизни, крайне редко выставляет на своей страничке в Instagram фотографии сына Андрея, не делает публичных заявлений.

Вот и на сей раз, когда в СМИ появилась информация о том, что Елизавета и ее муж, актер Максим Матвеев, скоро снова станут родителями, это осталось без внимания пары. Более того, даже комментарии дал прославленный отец артистки Михаил Сергеевич Боярский, который подтвердил слухи. И вот с большим интервью (основная часть которого оказалась посвящена работе) выступила сама Елизавета.

Она не стала скрывать, что действительно ждет второго ребенка. "Мы с Максимом очень любим детей. Нам нравится посвящать маленькому человеку время, внимание. И чем больше в нашей семье будет детей, тем лучше, я буду счастлива и третьему ребенку, но не хочется ничего загадывать", – цитируют Елизавету Боярскую "7Дней".

Такое решение актрисы связано с тем, что жизнь слишком изменчива и непредсказуема. Раньше времени какие-то планы лучше не строить. "Я просто принимаю с радостью то, что дарит мне жизнь", – призналась актриса.

Боярскую не смущает, что с рождением второго ребенка прибавится больше забот. Актриса рассудила: "Когда у тебя появляются новые обстоятельства, жизнь сама вокруг них обустраивается. Да, станет больше дел, больше забот. Но, возможно, мы этого и не заметим. У нас давно количество дел просто зашкаливает, так что ничего принципиально не изменится. Ну разве что станет больше чемоданов, чтобы постоянно переезжать из Москвы в Петербург и обратно, живя на два города".