Певица Натали выставила напоказ голую грудь

Певица Натали, прославившаяся хитами "Ветер с моря дул" и "О боже, какой мужчина", опубликовала пикантный снимок. На фотографии артистка запечатлена с абсолютно голой грудью.

Певица Натали любит радовать поклонников. Периодически артистка публикует старые фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, что неизменно привлекает внимание большинства подписчиков. На сей раз певица выложила серию снимков, сделанных во время съемок клипа. Пикантность яркого наряда Натали оказалась в том, что по факту она была голой – одежду ей заменил боди-арт (рисование красками по телу).

"Сколько было смелости😂... Боди-арт на моем теле! 2003 год! Клип "Всё, что мне надо". В 2001 родила сына, кормила 3 месяца, грудь была огромной🙈, пока кормила..., потом грудь ушла😂, но для боди-арта подошла😉 Все это трудоемко ,с рисунками на теле, но интересно! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поведала в подписи к фотографии Натали.

Многочисленные поклонники не сдержали эмоций при виде провокационных снимков артистки. "Не знаю куда она там ушла всем бы так уходила.....", "Смело. Грудь красивая", "красавица❤️❤️👏👏 просто само совершенство мы очень любим вас всем сердцем", "Классные сосочки......", "Классные сиськи", "а сосочки как крючочки", "А Королева-то голая... 😁", "Грудь классная, вот не надо ни больше ни меньше)", "Наталья ,Вы как были девочкой, так и остались !Генетика наверное !💐💐💐💐Красавица ,одним словом", – рассыпались в комплиментах поклонники.