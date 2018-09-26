"Маленькие старички": что будет с детьми умершей Пугачевой

Сегодня у артистов в моде суррогатное материнство. Посторонние и часто оставшиеся неизвестными женщины родили детей для Сергея Лазарева, Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Алены Апиной. Но многие ли артисты, решившись на смелый шаг в уже зрелом возрасте, смогут потом поставить детей на ноги? Об этом размышляет телеведущая Алена Водонаева.

"АБ (Пугачеву. – Прим. ред.) часто критикуют за то, что она решилась завести детей в таком возрасте, – говорит Водонаева. – Я не готова ее осуждать. Могу лишь сказать, что сама бы на такое не пошла, как не решилась бы родить в 56 от 78-летнего супруга, как это сделали Эммануил Виторган с женой Ириной (если это не очередная история с суррогатной матерью)".

"Конечно, все они заслуживают уважения за смелость, но я не такая отважная, и у меня более строгие взгляды на родительство. Не такие эгоистичные... – заверила Алена. – Во сколько лет эти дети останутся без родителей? Смогут ли их папы и мамы поддерживатъ своих юных активных детей в их увлечениях и играх, когда те подрастут? Не воспитают ли маленьких старичков? Но, с другой стороны, огромное количество людей провели все свое детство с бабушками и дедушками, пока родители тяжелым трудом добывали средства на хлеб насущный..."

Непонятно, с чего вдруг Водонаева стала размышлять о том, что будет с детьми умершей Пугачевой. Примадонна, слава богу, еще собирается дать концерт по случаю 70-летия, а выглядит сегодня сексуальнее и стройнее иных молодых звезд. "Это я для деток своих стараюсь. Мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку", – всегда подчеркивает певица.

По словам Водонаевой, которые приводит журнал "7Дней", Пугачева и Галкин "своим примером доказывают, что медицина сегодня способна подарить семье с возрастными или другими проблемами здоровых детей".