Шаляпин втянул Цымбалюк-Романовскую в грязный скандал

"Я тебя найду, богиня. Я к тебе приду, богиня. Сердце без тебя – пустыня. Богиня!" – поет Прохор Шаляпин Цымбалюк-Романовской в караоке. Вот только внимательные поклонники артиста знают, что Виталина не первая женщина, которой о своих чувствах голосит Прохор.

Вспомнить только его странные отношения со звездой фильма "Бриллиантовая рука" Светланой Светличной, о которых не говорил только ленивый. В ту пору многие считали Прохора альфонсом, а он и не скрывал, что наслаждается статусом молодого фаворита престарелой звезды.

После был шквал новостей о его новых отношениях с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая, к слову, старше певца на 30 лет. Ей артист не только пел серенады: носил на руках и даже женился.

Через год супруги со скандалом развелись, этому событию было посвящено множество программ на телевидении и сотни статей в газетах. Однако и этого Шаляпину показалось мало.

Следующей "жертвой" звезды стала неизвестная модель Анна Калашникова. Вместе они долго водили российских зрителей за нос, рассказывая о высоких чувствах и совместном будущем. Эксплуатировали на экранах беременность Анны, утверждая, что ребенок от Шаляпина.

Затем странным образом выяснилось, что малыш Калашниковой от другого мужчины. По этому поводу также было снято с десяток ток-шоу, а когда тема себя исчерпала, было объявлено о расставании.

В начале этого года артист показал миру новую девушку Татьяну Гудзеву. Вот, мол, хозяюшка, пироги печет, носки стирает – это вам не профурсетка Калашникова. И вновь завертелись жернова: вышло несколько эфиров, в которых обсуждались жизненные перипетии парочки.

Теперь же нам предлагают новый сезон сериала, где есть один главный герой – это Прохор Шаляпин и его невеста. В этом стройном ряду любимых женщин звезды появилась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Виталина – девушка предприимчивая. Она смогла сделать из своего грязного развода с народным артистом Арменом Джигарханяном целую пиар-компанию. Теперь же Цымбалюк-Романовская связалась с Шаляпиным и задорно играет в любовь. Интересно, каким скандалом закончится этот "роман"? Остается только гадать. Одно ясно: этой теме точно будет посвящено несколько программ.