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Разгневанный Соседов врезал беременной Нюше

Нюша. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Сергей Соседов всегда рубит с плеча. И открыто говорит, "что такое хорошо и что такое плохо", невзирая на регалии, звания и статусы. На сей раз под его горячую руку попала молодая певица Нюша.
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"Это вообще не певица, а проект, – убежден разневанный Соседов. – Она никому не интересна. Это все без образа, без темы, это вообще ни о чем! Просто некая усредненная эстетика. Она решила, что будет в некоем образе, и отрабатывает его. Но когда ты знаешь, что на сцене были Кристалинская и Пьеха, то ты уже никакую Нюшу слушать не будешь, это вообще не песни, а черт знает что".

"Меня воротит уже от самого этого имени – Нюша, – врезал артистке Соседов. – Это как Луша – ассоциация с каким-то сельским образом. Вспомните Лушку в "Поднятой целине" Шолохова – крестьянская история, деревенский быт, труд баб на поле, доярки. Вот с этим у меня связано и имя Нюша". 

Напомним, что настоящее имя артистки – Анна Шурочкина. Сегодня она находится на последних месяцах беременности. Певица ждет ребенка от экс-чиновника из Казани. Рожать же будет в Америке, как это принято у звезд уровня Лободы и Орбакайте.

Ранее в интервью Dni.Ru критик прошелся по Николаю Баскову, которого в клипе на песню "Ибица" поливали жидкими фекалиями. "Когда народный артист в кадре поливает себя, извините, жидким говном, то это не артист, а говнюк, – заявил Соседов. – Это неприлично, непристойно и оскорбляет мои чувства как зрителя".

"Беда в том, что публика принимает на ура это, – считает Сергей. – Вкусы людей чудовищно испортиись. И вина в этом – плохих песен и бездарных, малоталантливых артистов, которые ведут людей за собой. Не случайно же сцена всегда находится над зрителями. Сегодня наша эстрада находится в самой нижней точке своего падения за всю историю. Во времена Магомаева и Шульженко она была на пике, а теперь – внизу. Но молодому поколению, которое не слышало эстрадных классиков и выросло на помойке, кажется, что это нормально".

Автор: Феликс Грозданов26 сентября 2018, 22:04
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