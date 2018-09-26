Максакова тайно вышла замуж через полтора года после убийства Вороненкова
Брак певицы зарегестрирован еще 12 июля 2018 года. Как пишет "МК", счастливая невеста во время медового месяца сделала любимому щедрый подарок – апартаменты в центре Москвы.
Вскоре Мария пожалела о содеянном. У ее новоиспеченного мужа оказались корыстные намерения. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Узнав о подлости, Максакова подала в суд на супруга. Теперь оперная дива требует признать недействительной сделку купли-продажи апартаментов, которые, как выяснилось, расположены на Краснопресненской набережной. В исковом заявлении певица отметила, что не знала о желании Халаева продать свадебный подарок и не давала ему разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества.
О замужестве оперной дивы стало известно только благодаря судебным разборкам. До этого Максакова поддерживала имидж безутешной вдовы и предпочитала скрывать свое семейное положение.
Напомним, Денис Вороненков и Мария Максакова поженились марте 2015 года. В 2016-м у пары родился сын Иван. Вскоре супруги уехали жить в Киев, чтобы скрыться от следствия. 23 марта 2017 года Вороненкова убили в центре украинской столицы. Мария Максакова отказалась возвращаться в Россию. Она неоднократно говорила о любви и верности покойному мужу.
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