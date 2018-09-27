Брошенная мужем Стриженова показала сына-инвалида

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Четверг 27 сентября
Лента новостей
09:43
В Омске легковушка влетела в подземный переход (фото)
09:25
Житель Москвы случайно подстрелил жену
09:12
Странную двухголовую змею сняли на видео
09:03
В Башкирии лихач устроил жуткую аварию с тремя жертвами (фото)
08:50
За резню в ночном клубе на Урале разыскивается студент
08:41
Хитрая одесситка устроилась в банк и тут же ограбила его
08:32
Подобострастного Порошенко "перевели" в охранники Трампа
08:00
Когда в Москве закончится дождь
07:27
Ловелас Хью Хефнер: последняя любовь основателя Playboy
21:56
Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
21:44
Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк
21:29
Скандальное разоблачение Боширова обернулось провалом
20:11
Стали известны подробности госпитализации Галины Польских
18:49
Жена прилюдно ублажила Порошенко
18:42
Шестиклассник умер на уроке физкультуры
18:35
Зверев-младший узнал о смерти отца
18:12
Шаляпин втянул Цымбалюк-Романовскую в грязный скандал
18:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 сентября 2018 года
17:59
Как вычислить инфантильного мужчину
17:53
"Ублажала при ребенке любовника": Блюменкранц из "Дома-2" раскрыл измену жены
17:25
Оставленная мужем Кейт Миддлтон разрывается от злости
16:54
"Маленькие старички": что будет с детьми умершей Пугачевой
16:26
"Сосочки как крючочки": певица Натали выставила напоказ голую грудь
16:17
Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом
16:11
Ксения Алферова стала мамой для юноши с синдромом Дауна
16:06
Звезду "Дома-2" вышвырнули из эскорта за татуировки в интимной зоне (фото)
16:04
Рецепт поморской похлебки
15:44
Боярская впервые рассказала о втором ребенке
15:35
Голая звезда "Спартака" вскружила головы шикарными формами
15:35
Для чего Госдума сбалансировала пенсионную систему
15:24
78-летняя Галина Польских экстренно госпитализирована
15:18
Госдума приняла законопроект о пенсионных изменениях
15:03
МКБ вошел в топ-10 крупнейших банков благодаря "советским" вкладам
14:54
"Это ложь!": Валерия в шоке от бессовестной клеветы
14:50
Вино и три таблетки: знаменитого актера посадят за изнасилование
14:48
Разгуливающая в переднике Джоли страдает от потери детей
14:47
На российском корабле врача насмерть раздавило контейнером
14:39
Раскрыта интимная связь Аллы Пугачевой и Меган Маркл
14:36
Смертельная авария с самосвалом попала на видео
14:30
Все депутаты-единороссы поддержали пенсионные поправки президента
14:22
Москвичей предупредили об опасности
14:15
Малахов заплатил за избитую проститутку 3 миллиона
14:14
Беременную любовницу Тимати обнаружили в подмосковной клинике
14:14
Как быстро получить визу США
14:06
Украина проиграла войну за Крымский мост
13:55
В массовой аварии в Волгограде пострадал школьник
13:42
У Виктории Бекхэм будет пятый ребенок
13:41
"Культ поп": фото голой Насти Каменских поразило народ
13:37
В Казани мужчина избил ребенка-инвалида
13:28
Выборы в Приморье: Стивен Сигал метит в кресло губернатора края
13:25
Житель Ростовской области тайно снимал порно с подругой
13:19
В Ижевске в перевернувшейся иномарке пострадали три ребенка
13:12
"Дочь" Памелы Андерсон родила в зоопарке
13:05
Грязь и ложь на шоу "Замуж за Бузову"
13:02
Красота по-мужски: Новая коллекция Head & Shoulders Men Ultra
12:50
У звезды "Дома-2" отнимают ребенка
12:47
Последствия страшной аварии автобуса с грузовиком попали на видео
12:43
Мировые гиганты рассказали о своих социальных проектах
12:18
В Башкирии под колесами самосвала погиб ребенок
12:17
Известная актриса родила бывшему мужу Макеевой
12:07
Погибли люди: под Нижним Новгородом столкнулись грузовик и микроавтобус
12:05
Лолита поиздевалась над дочерью
11:57
Королева Бельгии попала в больницу с инсультом
11:51
Дали повод напиться: именинника Порошенко окунули в лужу
11:38
Аршавина ответила на дерзость Барановской
11:31
Больную раком звезду российских сериалов сделали инвалидом
11:28
Госдума единогласно поддержала пенсионные поправки президента
11:27
Госдума сделала важный шаг для поддержки пенсионеров
11:25
Под Москвой домашний медведь пытался сбежать от хозяйки
11:14
На Урале подростки избили инвалида из мести
11:06
Дума предоставила россиянам время для диспансеризации
11:05
"Собака важнее ребенка": Тарасов и Костенко "задвинули" маленькую дочь
11:01
В Свердловской области школьницу задушили и сожгли после изнасилования
10:45
Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
10:42
Что стало с Наташей Королевой после ломки
10:41
В Екатеринбурге автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе
10:34
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным пистолетом
10:27
В Омске скорая помощь столкнулась с иномаркой
10:18
При пожаре в Нижнем Новгороде погибла пенсионерка
09:59
Украина в ООН озвучила страшную угрозу Крыму
09:55
В Москве из банкомата украли 27 тысяч евро
09:51
Маленький помощник удовлетворил родившую Кудрявцеву
09:43
На Марсе нашли пригодную для жизни землю
09:32
Есть жертвы: в Башкирии КамАЗ расплющил легковушку (фото)
09:14
Пропавшего пенсионера нашли живым в сотнях километров от дома
09:14
Яббаров из "Дома-2" жестоко избил болтливую пассию
09:04
Молодая любовница живет рядом с Петросяном
08:58
Звезда популярного сериала умерла в США
08:51
Известный музыкант попал в больницу при загадочных обстоятельствах
08:36
Савченко срочно потребовалась операция
08:32
Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН
08:10
"С туалетом перепутал": Порошенко оконфузился на глазах у Лаврова
21:58
Крымский мост начал тонуть
21:48
Жених опубликовал необычное видео с дочкой Хакамады
21:46
В Сургуте школьников заставили есть с подносов
21:28
Кейт Миддлтон уличили в связи с мужем Елизаветы II
21:19
Березин рассказал о завещании Кобзона
20:56
В Петербурге на месте кладбища построят многоэтажку
20:44
Бухгалтер украла полмиллиона рублей у предпринимателей
20:38
Рита Дакота разбилась в ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это импотенция": Соседов в ужасе от безобразной выходки Баскова
"Я – за любовь, до конца": Мишулина объявила причину разборок с Еремеевым
Крымский мост начал тонуть
Разгневанный Соседов врезал беременной Нюше
"Сломлена, разбита, раздавлена": Стриженова заявила о предательстве
"Маленькие старички": что будет с детьми умершей Пугачевой
Шоу-бизнес

Брошенная мужем Стриженова показала сына-инвалида

Фото: flickr.com/128539140@N03
Актриса, звезда ток-шоу Александра Стриженова, приходящаяся внучкой легендарного артиста Олега Стриженова, отметила полгода своему сыну Алану. Причем женщина сообщила, что муж ее оставил, а ребенок не здоров.
прочитано 2669 раз

Свежее фото малыша Александра Стриженова разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке мальчик запечатлен лежащим на животе и смотрящим в камеру. "Сегодня тебе 6 месяцев моя Любовь! Спасибо что ты есть у меня – мой сладкий любимый малыш! Расти здоровым и радуй маму , братьев и сестер! Мы тебя обожаем (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Стриженова.

ПО ТЕМЕ

"Сломлена, разбита, раздавлена": Стриженова заявила о предательстве

"Отец – известный актер": Стриженова рассказала о своей беременности

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Александра отметила, что отец забыл про этот "маленький праздник". "Но надеюсь, что ты у меня вырастишь настоящим мужчиной – и всегда будешь нести ответственность за родных и близких. Люблю тебя мое сердечко сладкое!!! Моя Любовь! Не хватает слов чтобы описать все мои чувства по отношению к тебе! Будь счастлив малыш, а я тебе в этом помогу!" – пообещала любящая мать.

Ранее Стриженова сообщила, что осталась одна с четырьмя детьми. "Что для меня самое страшное в этой жизни? Предательство. Предательство от человека, который кричит на всю Россию любил люблю и буду любить и... бросает тебя.. уходит... оставляя с больным ребенком без средств к существованию..." – объявила Александра.

В комментариях к посту она призналась, что муж ушел, оставив ее с "малышом-инвалидом". Интересно, что в настоящее время Стриженова ждет пятого ребенка. Она является суррогатной матерью для супружеской пары, причем в которой мужчина – известный актер. Об этом рассказала сама Александра в новом выпуске ток-шоу "Звезды сошлись".

Автор: Наталья Аряева27 сентября 2018, 08:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

567

комментарии

Политика

Украина проиграла войну за Крымский мост
Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН
"С туалетом перепутал": Порошенко оконфузился на глазах у Лаврова
Эрдоган наплевал на хвастуна Трампа

Шоу-бизнес

"Ничто не вечно": Кудрявцева сообщила о расставании
Брошенная мужем Стриженова показала сына-инвалида
Разгневанный Соседов врезал беременной Нюше
"Вот мои жирные ляжки!": полуголая звезда "Физрука" показала свои формы

Проишествия

Вино и три таблетки: знаменитого актера посадят за изнасилование
Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных

Lifestyle

Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Шоу-бизнес

"Это ложь!": Валерия в шоке от бессовестной клеветы

На певицу возвели напраслину
Шоу-бизнес

Оставленная мужем Кейт Миддлтон разрывается от злости

Герцогиня Кембриджская вынуждена одна сидеть с маленькими детьми
Шоу-бизнес

Максакова тайно вышла замуж через полтора года после убийства Вороненкова

Оперная дива не долго горевала
Шоу-бизнес

Меган Маркл в траурном наряде жутко опозорилась

Герцогиня не предала этому особого значения

Гороскоп

Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
"Это наказание": Катастрофу Ил-20 подстроили
Угнетенного Фадеева с обвисшей кожей отправили к пластическому хирургу

Фоторепортажи

Голая звезда "Спартака" вскружила головы шикарными формами
Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову
Роскошная свадьба дочери Михаила Турецкого
Чернокожая королева красоты удивила мир

Спорт

Фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой
Салах вырвал у Черышева заслуженную победу
Предавшая Тутберидзе Медведева получила оплеуху от американки
"Все побежали": Затравленный Черчесов попал в экстремальную ситуацию

Регионы

Крымский мост начал тонуть
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru