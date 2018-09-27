"В башке плацента": беременная Тодоренко назвала причину расставания с Топаловым

Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности. Но это не мешает ей посещать светские мероприятия. Правда, на презентацию программы здорового питания No Secret by Valeriya она пришла без своего жениха Влада Топалова.

Удивленные журналисты тут же набросились на Регину – что, мол такое, где же избранник, не расстались ли. "Все нормально у нас, Влад просто много работает и не любит такие мероприятия", – отшутилась Тодоренко. А уж как там обстоят у них дела – бог ведает.

Тодоренко в интервью Dni.Ru отказалась назвать страну, где будет рожать, пояснив: это "очень личное". Зато рассказала, как изменились ее пристрастия в одежде и еде во время беременности. "Мне порой кажется, что у меня теперь в башке плацента, – смеется Регина. – Я постоянно хочу есть. Но в моем положении пришлось отказаться от всякой вредной пищи – бургеров, пиццы, газировки. Обожаю всякие булки, круассаны, но и от них пришлось пока отказаться".

Не ходит Регина и в рестораны. "В еду там подмешивают всякие глютены, усилители вкусов, поэтому предпочитаю питаться дома", – объяснила телеведущая.

Что же касается гардероба, то его, понятное дело, пришлось менять. Хотя неожиданно пригодились и "бабушкины кофты", как Регина Тодоренко назвала широкую велюровую рубашку, в которой пришла на презентацию к Валерии.

Напомним, 25 июля 2018 года Регина объявила о своей помолвке с певцом Владом Топаловым. Позже она призналась: "В юности у меня был постер группы Smash! Я смотрела на него и уже тогда знала, что выйду замуж за "беленького" солиста. Собственно говоря, так и вышло. Он мне очень нравился!"

Правда, свадьба состоится только через год. "Я жду, когда все сбудется и в следующем году закачу веселую такую, хорошую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас чуть-чуть другие заботы приятные", – рассказывала прессе беременная Тодоренко.