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Шоу-бизнес

Изменившаяся до неузнаваемости Тарасова нашла новую любовь

Фото: pixabay.com
Звезда сериала "Глухарь", актриса Виктория Тарасова сменила имидж. Артистка, которая после развода никак не могла найти любовь, призналась, что в ее жизни появился некий мужчина.
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Виктория Тарасова встретила журналистов Пятого канала в неожиданном виде. Артистка, чьи рыжие волосы были буквально ее визитной карточкой, сменила имидж. Актриса пояснила, что перекрасилась для нового проекта. Однако уточнять, что это за работа, она не стала.

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Также Виктория предпочитает не распространяться о новом чувстве. Не секрет, что актриса уже 20 лет в разводе, однако за столь долгий срок так и не обзавелась надежным мужским плечом. "Душа слишком изранена, чтобы бросаться в отношения", – объяснила Тарасова. При этом актриса дала понять, что у нее нет завышенных требований к кандидатам.

"Мне не надо читать стихи сутками и боготворить, говорить, какая я. Я сама знаю, какая я. Мне надо молча прийти и что-то сделать", – коротко высказалась Виктория. Впрочем, сейчас ситуация изменилась. Она призналась, что "дала шанс". "Посмотрю, может, все будет хорошо. Потому что сейчас внутри что-то произошло, наверно, почувствовалось... Посмотрим", – сообщила актриса.

Напомним, муж оставил Викторию Тарасову, когда она ждала ребенка. "Там была такая ситуация. В общем, не сошлись мы, наверно, характерами. Проходят годы, ты начинаешь анализировать. В тот момент ты не понимал что произошло. Человек, наверно, просто понял, что ему не нужна семья, и ушел перед родами", – рассказала Виктория.

Съемки в сериале "Глухарь" стали отдушиной для актрисы. Из-за работы ей пришлось позвать на помощь родителей, которые жили в Смоленске. Однако прямо в день ее рождения у актрисы умер отец. "Резко и неожиданно. Я три месяца не плакала, наверно, потому что когда отец умер, я не понимала что делать. У меня был ужас, что я не накормлю ребенка завтраком", – объяснила Тарасова, которой в ту пору приходилось содержать семью на мизерную зарплату.

Автор: Ната Лео27 сентября 2018, 11:38

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