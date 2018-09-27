"Они нас держат за тупых идиотов": Резник пропесочил Лазарева с Киркоровым

Илья Резник – главный поэт-песенник. С высоты своего возраста и статуса он с ужасом смотрит на молодое поколение артистов и на то безобразие, которое они творят.

В новой песне Сергея Лазарева "Шепотом" налицо плагиат, поскольку автором ее значится вовсе не культовый поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко, на строках которого строится хит. Илья Резник, узнав об этом, пришел в бешенство: "Когда совершенно случайно услышал эту песню, то обрадовался, что Лазарев исполняет песню на стихи Евтушенко: "Наконец-то, думаю, они к классикам начали обращаться. Может, перестанут петь разную чушь на нечеловеческом языке". Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у этой песни другой автор. Как же так? Это ключевая фраза, на которой строится вся песня: "Ты спрашивала шепотом: "А что потом? А что потом?"

"Такое ощущение, что эти так называемые новые творцы считают, что никто не знает творчество такого классика, как Евтушенко! Они всех нас держат за тупых идиотов? Очень обидно, что память о поэте осквернили после его смерти", – уверен поэт.

Он вообще в шоке от того, что творится на эстраде, от той помойки, в которую ее превратили. "Они ничего не могут придумать сами, могут только украсть. Или написать такую ужасающую песню – "Ибица", – которая вне понимания для нормального человека. Я даже не говорю о том, что этот кошмар никто не должен был увидеть. Вот это они могут делать. Это позор и предательство по отношению ко всем зрителям", – цитирует Резника Sobesednik.

Напомним, клип на песню Николая Баскова и Филиппа Киркорова "Ибица" собрал 14 миллионов просмотров за две недели. Многие зрители сочли обильно пересыпанный матом ролик омерзительным и потребовали лишить певцов звания "Народный артист России".