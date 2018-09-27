Петросян схватился за голову после вскрывшихся данных о миллионах любовницы

Журналисты продолжают муссировать скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко, а также возможную романтическую связь юмориста с личной помощницей Татьяной Брухуновой. В поисках новой информации и потенциальной сенсации репортеры регулярно просматривают личную страницу артиста в социальной сети Instagram.

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