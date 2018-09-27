Бывший любовник обвинил звезду "Дома-2" в краже его драгоценностей
Иванов не скрывает, что ему было тяжело пережить расставание с Гозиас. Но он так и не смог простить возлюбленной измену, из-за чего и произошел окончательный разрыв.
"Я узнал о ее неверности, но еще несколько месяцев не мог поставить окончательную точку. Настолько был привязан к ней", – цитирует Константина StarHit.ru. Однако, по его словам, теперь он ощущает себя абсолютно свободным человеком.
Также мужчина рассказал, что девушка приезжает в квартиру в его отсутствие. "Потом я не нахожу своих личных вещей. Сейчас прошу ее, чтобы она вернула несколько моих драгоценных украшений, которые лежали дома в Москве", – заявил 33-летний экс-участник "Дома-2".
Вместе с тем он намекнул, что сердце Александры уже несвободно. О своих же отношениях Константин говорить всерьез отказался.
Ранее ходили слухи, что
Иванов встречается с популярной блогершей Натальей Красновой. Он не отрицает,
что между ними была симпатия. Однако, по его словам, с девушкой их связывают
только приятельские отношения. Судя по всему, об
очередном воссоединении Иванова и Гозиас, о котором грезят поклонники пары,
уже не может быть и речи.
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