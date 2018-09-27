Дочери Пригожина грозит тюрьма за мошенничество
Жительница Курильска, что на Сахалине, Светлана Пушкарева обвинила Данаю Пригожину – дочь известного продюсера Иосифа Пригожина – в обмане. Пушкарева уверяет, что якобы заплатила в интернет-магазине стилиста за платье, купленное у Данаи. Но так и не дождалась новой одежды, хотя планировала получить через три дня. В подтверждение своих слов покупательница опубликовала переписку с Данаей, в которой просит выполнить обязательства или вернуть деньги – 9120 рублей.
Как выяснил телеканал "360", жительница Курильска настойчиво писала и звонила Данае. На SMS та не отвечала, из-за плохой связи по телефону также не удалось поговорить. Позже, по мнению Светланы, продавщица внесла ее номер в черный список.
"Вроде медийная личность, дочь известного человека… По телевизору рекламировала свой магазин. Никогда не думали, что такое может случиться", – вздыхает супруг Светланы, Станислав Пушкарев. Он отметил, что, скорее всего, они подадут на Данаю заявление в полицию. И тогда Пригожиной будет светить тюрьма за мошенничество. Однако семья все еще надеется, что либо одежду, либо деньги девушка им все-таки отдаст и дело удастся решить миром.
Сама дочь продюсера все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что ее просто оклеветали. Мол, она – публичный человек, серьезный бизнесмен и даже участники скандального телешоу "Дом-2" у нее покупают одежду, и никто из них до сих пор не жаловался.
Напомним, Даная Пригожина – дочь Иосифа Пригожина от его первого брака. Она сумела добиться признания как фотомодель формата plus size и даже успела поучаствовать в конкурсе красоты, а сегодня пробует себя как дизайнер и бизнесмен.
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