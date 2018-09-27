Рапунцель не пустили на похороны внезапно умершего отца

Матери участниц "Дома-2" Ольги и Алены Рапунцель не везет в личной жизни. Первый муж Татьяны Владимировны оказался алкашом и драчуном, от издевательств которого она с трудом унесла ноги. А второй супруг скоропостижно скончался совсем молодым.

Дмитрий – так звали мужа Татьяны Владимировны – хорошо принял Ольгу, рожденную от другого мужчины. "Когда мы познакомились, я сразу сказала, что у меня семилетний ребенок, – вспоминает Татьяна Владимировна. – Диму это не смутило. Они всегда были лучшими друзьями, дочками ему доверяла секреты, про мальчиков рассказывала. Любимый приходил с работы всегда с подарками, очень трепетно к нам относился".

"Ни разу не поднял на меня руку, не обозвал, мы даже никогда не кричали друг на друга, – продолжает мать сестричек Рапунцель – Постоянно куда-то ездили вместе, гостей приглашали, он такой добрый был – последнее отдаст. Дочек на разделял, уделял внимание обоим. Если покупал что-то, то обязательно и Алене, и Оле. Я с дочками была даже более строгой, а он баловал. Я могла и по попе дать, и отругать, а Дима защищал девочек".

Но семейная идиллия внезапно закончилась. "Дима заболел и очень быстро ушел от нас, – плачет Татьяна Дмитриевна. – Запустил воспаление легких. При этом Дима никогда не жаловался, что у него что-то болит, не пил таблетки. Ему было всего 32 года".

Алене семья долго не могла сказать, что отца больше нет. "Она всегда была "папиной дочкой", – цитирует мать сестер Рапунцель журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". – Даже не похороны ее не взяли, ведь она тогда только в первый класс пошла. Долго говорили, что отец просто уехал. Позже привезли ее на кладбище, и она это приняла довольно спокойно. А Оле мы сразу сказали, она уже взрослая был. И дочка, конечно, очень плакала".

С момента смерти Дмитрия прошло 15 лет. С тех пор, как уверяет Татьяна Владимировна, в мужчинах она ищет качества, которые были в покойном супруге. Но при этом понимает, что такого человека не встретит больше никогда".