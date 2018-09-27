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Шоу-бизнес

"Спал с топором в обнимку": замужняя Гурченко привела в дом поклонника-зэка

Людмила Гурченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Gnevashev
Музыкант Константин Купервейс 18 лет был гражданским мужем Людмилы Гурченко. По его словам, несмотря на бешеную популярность, актриса не гнушалась общаться с простым народом.
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В откровенном интервью Константин вспомнил, что Людмилу Марковну за доброжелательность обожали гримеры и костюмеры. Они всегда пытались ей угодить. Потакали ее привычкам, кормили пирожками.

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Гурченко тесно дружила с некоторыми фанатами, иные даже гостили у нее дома. "Приезжала "Валя из Шуи", так мы ее называли дома. Валя тяжело работала на ткацком комбинате, у нее руки были как у Валуева. Она привозила десять сумок солений-варений и еще рулоны тканей", – поведал музыкант.

По воспоминаниям Купервейса, был у его возлюбленной еще один поклонник Сергей, которому она почему-то благоволила. Мужчина сидел в тюрьме и как только вышел на свободу, сразу отправился к ней на концерт. Он был на всех ее выступлениях, даже в закрытые военные города, куда въезжали только по пропускам, ему удавалось пробраться.

Сергей как-то сослужил Гурченко хорошую службу. Он помогал Константину перегнать машину из Нижнего Тагила в Москву. "Нас начал преследовать КамАЗ. Они видят: машина без номеров, хотели у нас ее отобрать. Тогда Сережа купил топор в поселковом магазине и спал с ним в обнимку, когда мы останавливались на ночь. Он вообще готов был за Люсины интересы убить", - рассказал Купервейс изданию "7Дней.ru".

В итоге Сергей стал "вожаком" фан-клуба Людмилы Гурченко. Бывший заключенный в присутствии актрисы становился шелковым и очень покладистым.

Напомним, что Людмила Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. К смерти привела череда случайностей: сначала актриса упала и сломала бедро, затем ей сделали операцию, спустя месяц ее состояние резко ухудшилось.

У Гурченко диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность. Как писали Dni.Ru, врачи скорой помощи не смогли ее реанимировать.

Автор: Руслана Алексеева27 сентября 2018, 16:36

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